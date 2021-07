temptation-island,-indiscrezione-bomba-su-tommaso:-parla-l’influencer

Temptation Island è appena iniziato ed è già al centro del mirino, Tommaso uno dei concorrenti è molto ambiguo, il motivo.

Il 30 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island che ha riscosso ottimi risultati. Filippo Bisciglia è di nuovo alla guida del programma e nel primo episodio ha presentato le sei coppie partecipanti e i vari tentatori sia per il villaggio delle donne che degli uomini.

Tra i concorrenti c’è anche un certo Tommaso, un ragazzo di ventuno anni fidanzato con Valentina di quaranta. La gelosia li ha spinti a partecipare per mettere alla prova il loro amore.

Temptation Island: Guendalina Tavassi parla di Tommaso

Durante la puntata, Guendalina Tavassi ha parlato del concorrente Tommaso ed ha rivelato cose veramente imbarazzanti. Una bomba per i social.

L’influencer nel corso dell’episodio non ha potuto stare zitta ed ha subito pubblicato una storia riguardo al giovane concorrente. Lo ha riconosciuto ed ha spiegato che

Lo guardo e dico io questo lo conosco poi mi sono ricordata che c’era sto ragazzino che mi insultata per tipo un anno in direct, sotto le foto e m insultava gratuitamente perché non lo conoscevo.

E poi ha continuato affermando che

Diceva che abitava vicino casa mia e conosceva mia figlia Gaia. Partivano insulti a raffica, quotidiani, ma cose pesanti e adesso lo ritrovo qui.

A quanto pare saltano fuori gli altarini e siamo solo alla prima puntata, sono molti a parlare di questo ragazzo che per il momento non sta simpatico ai telespettatori.

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci ‘umiliata’ sul palco. La battuta al veleno la ghiaccia: non finisce qui

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri con una nuova fiamma? – FOTO

Prima è geloso, poi la sua conoscenza con Guendalina ed infine l’avvicinamento con una delle tentatrici. Qualcuno pensa che il ragazzo stia lì solo per farsi notare. Presto scopriremo la verità, per il momento il concorrente non può rilasciare alcuna intervista o pubblicazione a causa degli accordi presi con gli autori del programma. Ma in futuro non mancheranno occasioni per rispondere a tutto.