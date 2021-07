Temptation Island, la domanda ‘imbarazzante’ per Filippo Bisciglia non passa inosservata: gliel’ha chiesto davvero; cosa è successo al falò.

Temptation Island, la domanda ‘imbarazzante’ per Filippo Bisciglia non passa inosservata: gliel’ha chiesto davvero; cosa è successo al falò. (Fonte Instagram)

Questa sera. lunedì 5 luglio 2021, è in onda la seconda puntata di Temptation Island. Una puntata iniziata col botto: una serie di colpi di scena incredibili! Tra le coppie più discusse di questa edizione c’è senza dubbio quella formata da Stefano e Manuela. Quest’ultima sembra essere sempre più vicina al single Luciano, al quale ha confidato diverse cose sulla sua relazione…anche piuttosto intime!

Quando Stefano, al falò, ha visto il video della sua fidanzata, ha commentato in modo decisamente particolare. Lasciandosi andare ad una domanda piccante per il conduttore, Filippo Bisciglia!

Temptation Island, la domanda ‘imbarazzante’ per Filippo Bisciglia arriva da Stefano: “Tu come lo fai?”

“Facciamo molto di meno l’amore…Non lo vuole fare perché dice che io lo faccio in maniera sporca”. Queste le parole di Stefano, che, dopo aver visto le immagini della sua fidanzata con Luciano, commenta con Filippo Bisciglia il video. La ragazza, confidandosi con il single, si è ‘lamentata’ del suo fidanzato dal punto di vista intimo. A questo punto Stefano si lascia andare ad una domanda inaspettata per Filippo: “Dice che lo faccio in maniera sporca, mo mi sto fermo allora, non lo so! Tu come lo fai?”, chiede al conduttore. Che non può fare a meno di sorridere. Ecco il video:

Eh si, un momento che non è passato affatto inosservato, quello tra Stefano e Filippo. E voi, state seguendo questa puntata di Temptation Island. A quanto pare una delle coppie affronterà già il falò finale…di chi si tratta? Non ci resta che vedere la puntata fino alla fine per scoprire tutti i colpi di scena di questa edizione del reality.