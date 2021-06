temptation-island,-le-nuove-sei-coppie-hanno-qualcosa-in-comune.-il-dettaglio-curioso

Temptation Island sta per tornare e con tante novità, una di queste riguarda il particolare in comune delle sei coppie, di cosa si tratta?

Il 30 giugno 2021 è sempre più vicino e Temptation Island sta per tornare con nuove e imperdibili novità. Anche quest’anno alla guida del programma ci sarà Filippo Bisciglia, ormai conduttore storico della trasmissione che a quanto pare piace all’azienda Mediaset che ogni volta lo richiama.

Le coppie che parteciperanno sono sei e tutte hanno qualcosa in comune, ma cosa? Non ci resta che scoprirlo.

Temptation Island, la novità sulle coppie

Sono sei le coppie che si incontreranno nel villaggio e dovranno conoscere i tentatori che metteranno alla prova il loro amore, cosa succederà?

Claudia e Ste partecipano al reality show dopo un matrimonio annullato e tanti dubbi sul futuro; Valentina e Tommaso sperano di trovare un equilibrio nella loro relazione, Manuela e Stefano hanno bisogno di fidarsi l’una dell’altra dopo i tradimenti di lui.

Jessica e Alessandro vorrebbero ritrovare la passione nel loro rapporto, mentre Natascia e Alessio devono comprendere se andare avanti o no. Floriana e Federico vorrebbero uscire dalla comfort zone.

Tutte le coppie hanno una cosa in comune: la fidanzata ha scritto al programma per chiedere di partecipare. Un dettaglio curioso che è stato annunciato dalla pagina Instagram Veryinutilpeople, dopo aver riscontrato alcuni giudizi negativi da parte del pubblico.

C’è chi pensa che la loro partecipazione sia solo un mezzo per farsi notare e iniziare una carriera in televisione come è stato per Carlotta Dell’Isola. La giovane di Anzio, infatti, dopo Temptation Island è stata una delle concorrenti di Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE>>>Anna Tatangelo, qui vive senza Gigi D’Alessio. La dimora è super lusso

LEGGI ANCHE>>>Eleonora Daniele svela il suo desiderio più grande: la madre è spaventata

E voi cosa ne pensate al riguardo? L’amore è il frutto del programma o la visione mediatica che la trasmissione dà a chi partecipa? Ne vedremo delle belle e i fan non vedono l’ora di scoprire le novità e i concorrenti di quest’anno.