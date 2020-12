temptation-island,-lutto-per-la-protagonista:-“speravo-stesse-solo-dormendo”

Momento di dolore a Temptation Island per via di un lutto che ha colpito una delle ex protagoniste dello show. Il messaggio di addio è stato condiviso sui social dalla donna, scatenando una vera e propria bufera.

Sono giorni molto difficili per una delle ex protagoniste di Temptation Island che ha voluto condividere con i fan il proprio momento di dolore. Stiamo palando di Katia Fanelli, l’ex del programma che durante il suo percorso aveva fatto parecchio discutere per via del rapporto che questa aveva avuto con il proprio ex fidanzato Vittorio Collina.

Ricordiamo, infatti, che l’uomo decise di lasciare la Katia Fanelli per seguire la sua frequentazione con la single Vanessa Cinelli fuori lo show.

Lutto per Katia Fanelli

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, sono stati giorni di dolore per Katia Fanelli che ha dovuto dire addio al gattino che in questi anni è sempre stato al suo fianco. Il piccolo si chiamava Tigro ed è venuto a mancare dopo ben 17, un dolore immenso che questa ha condiviso sui social:

“Ci ho sperato fino all’ultimo, speravo non fosse reale ma che stesse solamente dormendo, fino a quanto poi ho avuto il coraggio di toccarlo, senza più sentire il suo cuoricino battere, un dolore indescrivibile. Non auguro a nessuno di trovarsi il proprio animale in condizioni così strazianti”.

La furia del web

Il grande dolore provato da Katia però si è trasformato in un vero e proprio attacco che il web le ha subito riservato. La Fanelli però ecco che prontamente si difende scrivendo: “17 anni al mio fianco e non era un sempre gatto ma un cristiano nel vero senso della parola…”.

Il piccolo per Katia Fanelli era diventato molto di più, un fedele compagno di vita con il quale aveva condiviso tutto, dalla quotidianità, ai momenti felici, a quelli più difficili per lei. Nel suo messaggio l’ex di Temptation Island nel suo messaggio continua con il raccontare l’attacco che ha ricevuto anche dal popolo del web: “Ieri ho ricevuto un commento al quanto futile, superficiale e pietoso. Il coraggio di venirmi a scrivere: un animale si può sostituire mentre una persona no! Da qui le persone si rivelano per quello che sono veramente, senza cuore, tatto e rispetto verso gli animali. Gli animali sono impossibili da sostituire perché sono meglio loro che determinate persone come voi”.

