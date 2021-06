Temptation Island, Maria De Filippi beccata nel dietro le quinte: che ci fa lì?

Questa andrà in onda la prima puntata di Temptation Island e sul web spunta una foto di Maria De Filippi dietro le quinte, che fa?

Temptation Island è uno dei programmi estivi più seguiti su Canale 5 che mette alla prova la fedeltà e l’amore dei concorrenti che partecipano a coppia.

Saranno dodici i giocatori che verranno presentati stasera in prima serata da Filippo Bisciglia, il conduttore della trasmissione scelto da Maria De Filippi.

Il programma è stato ideato dalla regina della televisione che a quanto pare è stata beccata dietro le quinte, cosa stava facendo?

Maria De Filippi: il ruolo a Temptation Island

Il viaggio nel mondo dei sentimenti sta per iniziare e le coppie stanno per separarsi all’interno del villaggio tra tentatori e tentatrici. Intanto qualcuno si chiede cosa faccia Maria per questo programma.

In realtà anche se la conduttrice non si vede mai, lei è sempre presente perché è una degli autori che hanno dato vita a questo reality. Lo ha rivelato Filippo Bisciglia in un’intervista spiegando che

Maria è sempre presente: anche se a Roma, anche se di notte, lei c’è. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulle spalle.

Quella di quest’anno è la decima versione classica ed inoltre sono state fatte anche due per i vip, il programma va a gonfie vele e gli ascolti sono sempre più alti. La regina della televisione prese spunto da un esperimento andato in onda tanti anni fa chiamato Vero amore, ovviamente riprese il programma e lo stravolse completamente.

E’ tutto pronto per questa sera: i telespettatori non vedono l’ora di scoprire i concorrenti e di vivere con loro il viaggio nel mondo dei sentimenti. Quali saranno le coppie che arriveranno fino in fondo e chi invece non resisterà e chiederà subito un falò di confronto? Il pubblico non sta più nella pelle. L’attesa è finalmente finita: si parte!