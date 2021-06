Temptation Island, parla Bisciglia: il ruolo di Maria, “c’è anche di notte”

A pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2021 del dating show Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia torna alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate ad un noto rotocalco di gossip, e riguardanti Maria De Filippi.

Tutto è pronto. Il viaggio nei sentimenti di sei giovani coppie sta per prendere il via. I protagonisti della nuova edizione di Temptation Island sono ufficializzati. Pronti quindi ad infiammare il cuore dei telespettatori, ma anche stimolare critiche per parole, azioni e scelte.

Squadra che vince non si cambia. Questo lo sa bene la produzione del programma, che ancora una volta ha confermato al timone del reality Filippo Bisciglia. Un presentatore che si è sempre calato totalmente nelle storie delle coppie presenti al villaggio, diventando per loro un punto di riferimento imprescindibile.

Alcune indiscrezioni già trapelata riguardanti le registrazioni delle puntate, hanno rivelato che per una coppia ci sono stati già i primi problemi. Uno dei fidanzati sembra non abbia resistito alla lontananza della fidanzata, quindi ha varcato il limite tra i due villaggi per andare a trovare la sua amata.

Una violazione che gli è costata cara, poiché entrambi sono stati espulsi dal gioco. Cosa ne penserà di tutto questo Queen Mary? Grazie alla sua casa di produzione, la conduttrice di Uomini e Donne ha realizzato questo progetto televisivo, che catalizza ogni anno l’attenzione di milioni di telespettatori.

Nel corso di una recente intervista, Bisciglia ha fatto una rivelazione inedita proprio sulla De Filippi. “Maria lavora 25 ore su 24” ha raccontato il conduttore, per poi aggiungere – “Maria è sempre presente, anche se è a Roma anche di notte“.

La moglie di Maurizio Costanzo è onnipresente. Una presenza comunque non invadente o fastidiosa, anzi. Bisciglia infatti sottolinea che Maria “è una mano sicura sulla spalla“. Lei non si perde proprio nulla di ciò che accade durante il programma e si aggiorna costantemente sull’evoluzione che prendono le storie dei protagonisti.