Temptation Island, quello ‘intravisto’ sarebbe già il primo tradimento: così presto, tutti senza parole

A Temptation Island 2021 i colpi di scena sembrano non mancare affatto: nel villaggio ci sarebbe già stato un primo clamoroso tradimento.

L’edizione di Temptation Island iniziata mercoledì 30 giugno sembra proprio non deludere le aspettative. Già nel corso della prima puntata abbiamo assistito ad accesi sfoghi di rabbia, clamorose confessioni e sbalorditivi racconti.

Le sei coppie protagoniste sembrano avere molto da raccontare come nel caso di Claudia e Ste che nella lunedì vedremo nel primo falò richiesto da lei oppure di Manuela e Stefano, il cui rapporto in passato è andato più volte in crisi per i tradimenti di lui.

I veri protagonisti del secondo appuntamento col docu-reality di Canale 5, però, saranno senza dubbio Valentina e Tommaso. Durante la scorsa puntata abbiamo visto lui in preda ad un forte attacco di gelosia nei confronti della fidanzata, ma ci sarebbe un colpo di scena imperdibile che riguarda proprio loro due.

Temptation Island: Tommaso già protagonista del primo tradimento?

La prima puntata si era conclusa col conduttore Filippo Bisciglia che convoca Valentina nel pinnettu dicendole: “Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò”.

Dalle immagini andate in onda nella clip di anticipazioni, si intuisce che tra Tommaso e una delle tentatrici sia accaduto “qualcosa di più” sotto le coperte. Si vede poi il ragazzo avvicinarsi agli altri concorrenti e dire: “No, ragazzi. È successo un casino”.

Alla vista di quelle scene, Valentina ha reagito spiegando che secondo lei si tratterebbe solo di una finzione messa in atto dal giovanissimo fidanzato per spingerla a chiedere il falò di confronto e decidere di andar via dal gioco.

Un’ipotesi certamente plausibile, vista la gelosia del 21enne: voi cosa ne pensate?