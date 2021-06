Temptation Island, riprese finite. Mennoia: “Qualcosa non è andata bene”

Temptation Island torna in tv. Mercoledì 30 giugno andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione. Le riprese in Sardegna, all’Is Morus Relais, sono finite qualche giorno fa. Ad annunciarlo l’autrice del programma Raffaella Mennoia, da anni braccio destro di Maria De Filippi.

La fidanzata di Alessio Sakara non ha esitato a definire l’edizione che sta per iniziare molto particolare:

“Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre… ma è normale”

Raffaella Mennoia si è poi lasciata andare ad una riflessione sulle nuove puntate di Temptation Island:

“Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”

Con tutta probabilità, come accade ogni anno, alcune coppie di Temptation Island hanno scelto di restare insieme nonostante i problemi e le divergenze, mentre altre sono scoppiate. Secondo le ultime indiscrezioni, tra l’altro, pare che un fidanzato abbia fatto fuoco e fiamme nel villaggio a causa dell’eccessiva gelosia.

Terminate le riprese di Temptation Island Raffaella Mennoia è ora rientrata a Roma per seguire i casting di Uomini e Donne, che ripartirà a settembre su Canale 5. Nei giorni scorsi la troupe del reality show Mediaset è stata costretta a fermarsi per svariate ore a causa di una tromba d’aria.

Il drammatico post di Filippo Bisciglia

Tra il lancio di un servizio e un falò Filippo Bisciglia ha ricevuto una spiacevole notizia riguardante il padre, al quale è molto legato. Il conduttore di Temptation Island ne ha parlato, seppur solo con qualche accenno, su Instagram. Bisciglia ha preferito non fornire troppi dettagli sulla situazione. Accanto a lui, come sempre, la compagna storica Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia conduce Temptation Island dal 2014. Il format ha letteralmente cambiato la carriera dell’ex concorrente del Grande Fratello. Quest’anno non ci sarà alcuna staffetta con Alessia Marcuzzi: la Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, ha deciso di produrre una sola edizione, come accadeva in passato.

Le sei coppie di Temptation Island 2021 sono tutte sconosciute al grande pubblico: Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa. Nessun personaggio famoso come accaduto lo scorso anno con Antonella Elia e Manila Nazzaro.