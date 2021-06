L’ex protagonista della terza edizione di Temptation Island , Roberta Mercurio , ha dato alla luce la piccola Camilla. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Roberta Mercurio ha avuto una bambina

Lei è stata una delle protagoniste delle scorse edizioni di Temptation Island . In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale ha annunciato un bellissimo evento: la nascita di sua figlia. Stiamo parlando di Roberta Mercurio , e del suo compagno Luca Caldirola . Mamma e piccola stanno bene e sono stati gli stessi genitori ad aggiornare i fans sui social. La prima figlia della coppia si chiama Camilla. Su Instagram, i due neo genitori hanno scritto: “Grazie a tutti per gli auguri e per l’affetto che ci state dimostrando. Siamo distrutti, tornati in camera da pochissimo. Domani saremo con voi”.

In un post successivo, l’ex protagonista di Temptation Island ha scritto un lungo e commovente messaggio. Si legge : “Ora capisco il vero senso della nostra esistenza . Il valore di ogni cosa. Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la nostra famiglia”. Continua Roberta Mercurio: “E grazie a te Luca, amore Mio per non avermi lasciata un secondo. Eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Mi hai reso la donna e la mamma più felice del mondo, sei il centro del mio universo, siete la mia ragione di vita. V i amo, immensamente”.

La partecipazione a Temptation Island e il nuovo amore

Roberta Mercurio ha partecipato alla terza edizione di Temptation Island, nel 2017, insieme all’allora fidanzato Flavio Zerella. I due ebbero grandi problemi durante il programma, ma uscirono ad ogni modo insieme. La loro storia sembrava andaree gonfie vele, ma i due si sono lasciati 2019, nonostante Zerella ottenere a chiedere la sua mano.,

Mercurio ha poi trovato l’amore con il calciatore Luca Caldirola , giocatore 30enne. I due si sono conosciuti a Benevento, città dove Caldirola gioca.