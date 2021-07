temptation-island,-selvaggia-lucarelli-una-furia-“tutti-vorremmo-…”

Da diversi giorni sta andando in onda la nuova stagione di Temptation Island ovvero il programma condotto da Filippo Bisciglia. Anche quest’anno il programma sta avendo un successo straordinario e così come accaduto, anche nelle altre stagioni non sono di certo mancate le critiche. Nonostante sia un programma piuttosto seguito dai telespettatori, è anche una di quelle trasmissioni che fa tanto parlare di se. In questi giorni, a scagliarsi contro Temptation Island pare siano stati diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Una tra tutti Giorgia Soleri ovvero la fidanzata di Damiano David dei Maneskin. Sembra che quest’ultima abbia criticato il programma perché a suo avviso manderebbe dei messaggi sbagliati. Ad ogni modo, proprio in queste ultime ore a parlare del programma ideato da Maria De Filippi ed in onda in questi giorni su Canale 5, è stata anche la temuta Selvaggia Lucarelli. Ma cosa hanno dichiarato le due donne?

Temptation Island, Giorgia Soleri contro il programma

Come abbiamo avuto già modo di vedere, sembra che nonostante Temptation Island sia iniziato soltanto da pochi giorni, le polemiche sorte intorno alla trasmissione siano davvero tante. In primis a scagliarsi contro questo programma è stata la fidanzata di Damiano il cantante dei Maneskin. Ma cosa ha dichiarato la giovane? A suo dire, il programma manderebbe dei messaggi sbagliati ed ancora la giovane sostiene di non sapere cosa ci sia di divertente nelle “dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti“.

Il pensiero della fidanzata di Damiano dei Maneskin

“Persone che arrivano a manipolare tanto l’altra persona, fino a farle credere che tutto questo sia normale. Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo. Invece va in onda in prima serata. Mi vengono i brividi pensando a chi, guardando questi programmi senza gli strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché vengono normalizzati in tv”. Questo ancora quanto dichiarato dalla fidanzata di Damiano dei Maneskin.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

In queste ore sembra sia arrivato anche il commento da parte di Selvaggia Lucarelli, la quale sembra abbia voluto esprimere il suo pensiero attraverso delle Instagram Stories. “La fidanzata di Damiano ha detto che Temptation island andrebbe boicottato perchè mostra relazioni Tossiche. E grazie al cavolo, tutte vorremmo una relazione SANA come la sua”. Queste le parole della Lucarelli, che tuonano come una frecciatina nei confronti di Giorgia. “Scherzi a parte il problema sarebbe mostrare relazioni tossiche normalizzando la questione o ancora peggio approvando le dinamiche. In realtà, quello che viene mostrato a Temptation è l’anormale normalità di molte coppie, anche quelle più insospettabili“. Queste ancora le parole della Lucarelli, alle quali ancora la Soleri sembra non abbia replicato.