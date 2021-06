temptation-island,-sofia-calesso-non-perdona.-l’attacco-all’acerrima-nemica

L’ex vip del reality show, pronto per la messa in onda della nuova edizione non le ha mandate a dire ad un’ex collega: parole durissime.

Il reality show di Temptation Island aprirà nuovamente i battenti, tra pochi giorni, dopo la fantastica esperienza dello scorso anno, caratterizzata da battibecchi, coccole e incomprensioni.

Oggi si parla di Sofia Calesso, la quale si è scatenata a pochi giorni dall’inizio della nuova avventura, dicendo la sua sul reality.

Sofia ha puntato il dito, in particolare contro la produzione e lo staff tecnico, affermando con disprezzo, l’atteggiamento nel dietro le quinte, di “aggiustare” alcune performances dei partecipanti.

Insomma, dalla sua bocca si parla di trasparenza, prossima allo “zero”, che si augura non si verifichi nella prossima edizione, per evitare di far perdere la credibilità mediatica. Sofia che faceva coppia con Alessandro Medici, nel Temptation dello scorso anno, inoltre ha esteso le critiche ad una collega vip

La vip non le manda a dire: non l’ha proprio risparmiata

Non finisce quì la “congiura” di Sofia Calesso, a proposito di Temptation Island. L’ex partecipante (la scorsa edizione, 2020) ha trovato persino il pelo nell’uovo, affinchè si potesse creare maggiore coinvolgimento in futuro.

Oltre ad eccellere nelle preferenze tra i vip, partecipanti, il cast tecnico del programma contribuisce a creare dissapori tra i ragazzi in gioco. Non a caso, il giudizio di Sofia nei confronti di una sua collega non è cambiato affatto, a distanza di un anno.

Durante l’intervista, rilasciata ai microfoni di PiùDonna, la Calesso non ha risparmiato neanche una parola al veleno per Carlotta Dell’Isola, sua ex compagna di gioco.

Non è la prima volta che le due fanno sapere agli altri, che tra loro non scorra buon sangue. Oggi Sofia ha contribuito a mettere, ancor più, il dito nella piaga, spiegando, secondo lei, che Carlotta dovrebbe imparare a stare in questo mondo, se vuole avere futuro.

LEGGI ANCHE —–> Chiara Ferragni, la nuova collezione fa impazzire i fan: il costo è assurdo

VEDI ANCHE—> Mediaset, insorgono polemiche in un noto programma: il sorprendente retroscena

Un attacco da acerrima rivale, anche fuori dal gioco, che susciterà certamente clamore e chissà se a breve non arriverà anche la risposta della diretta interessata. Sarà “ferro e fuoco” per sempre?