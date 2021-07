Temptation Island, Spuntano le foto di Manuela prima dei ritocchi. “Irriconoscibile”. Ecco le foto

Una delle protagoniste della stagione in atto di Temptation Island è Manuela Carriero. Sono moltissime le donne che partecipano al reality dei sentimenti per poi trovare il successo sul piccolo schermo o sui social. Questo spesso le porta a cambiare completamente, anche dal punto di vista fisico. In tante cedono al richiamo dei ritocchi estetici. In tante decidono di migliorare vari aspetti del proprio corpo. O di cambiare completamente stile. La ragazza invece sembra essere rimasta identica, prima e dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5.

Manuela Carriero è nata nel 1990 e ha 31 anni. Nella vita lavora come barista al Peddy Bar, un locale di Brindisi, suo paese natale. Come si può notare dalle fotografie antecedenti la sua partecipazione a Temptation Island, la ragazza era già molto affascinante e seguita sui social network. I like e i commenti di amici e follower erano già ricorrenti. Per questo, c’è qualcuno che afferma che sul reality Mediaset ci sia arrivata soltanto per aumentare la sua popolarità. Come l’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto varie segnalazioni in merito e sembra esserne convinta.

Manuela Carriero è arrivata a Temptation Island in coppia con Stefano Sirena, con cui è fidanzata da quattro anni e mezzo. La coppia ha avuto dei problemi durante il periodo di lock down. La ragazza ha spesso lamentato di non sentirsi considerata dal fidanzato, che sembra riuscirsi a complimentare solo con altre donne. Lo abbiamo visto paragonarla ai fisici delle tentatrici, l’abbiamo sentito definirla noiosa e troppo casalinga. E nelle puntate del reality la stiamo guardando accettare di buon grado il corteggiamento di un tentatore in particolare, che la fa sentire nuovamente desiderata.

Per questo, c’è chi dice che la coppia fosse già definitivamente separata ancor prima dell’arrivo a Temptation Island. Deianira sostiene che Manuela Carriero e Stefano Sirena si siano accordati soltanto per far ottenere più visibilità alla ragazza, già ben avviata sul mondo dei social. E si sa che, oltre l’originalità, la partecipazione a una trasmissione televisiva è il modo più rapido e semplice per ottenere lo scopo.

Il mondo di Instagram e co, se usato correttamente, diventa anche una importante fonte di guadagno. E la ragazza non sarebbe l’unica ad avere questo obiettivo. Non solo i protagonisti di Temptation Island: ci sono tantissimi volti dei reality show il cui unico intento è quello di sfondare nel mondo del piccolo schermo o, in alternativa, sui social.

Lo sa bene Maria De Filippi che, tra le conduttrici, è sicuramente quella che ha più a che fare con i personaggi nip, non conosciuti. Dopo l’avvento dei social la regina di Mediaset si è resa conto che è diventato molto più difficile scegliere protagonisti ingenui e realmente interessati allo scopo del programma. Ma in una recente intervista si è detta più che determinata a scovare personaggi reali. Che ne pensate? Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Temptation Island, Spuntano le foto di Manuela prima dei ritocchi. “Irriconoscibile”. Ecco le foto proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.