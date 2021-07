Temptation Island, Stefano distrugge Manuela, “È vergognosa”: la reazione spiazza

Sirena ha insultato pesantemente la fidanzata, nel corso del falò di coppia della seconda puntata di Temptation Island.

Manuela Carraro e Stefano Sirena sono una delle coppie in crisi che partecipano a questa edizione di Temptation Island.

I due vengono da Brindisi e sono fidanzati da quattro anni. La Carraro ha deciso di scrivere al programma a seguito di alcuni tradimenti scoperti l’anno scorso.

Nel corso della seconda puntata del reality di Canale 5 andata in onda lunedì 5 Luglio, Stefano è stato protagonista di un terribile episodio, ricoprendo di insulti Manuela parlandone male alle spalle.

I terribili insulti di Stefano Sirena nei confronti di Manuela Carraro

Nel corso del falò delle coppie la Carraro è stata chiamata a visionare dei video che la riguardavano. Protagonista dei filmati il fidanzato Stefano Sirena che mentre parlava con una delle tentatrici, la single Federica, riferendosi a Manuela ha affermato:

” Lei ha problemi, io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, io a volte mi vergogno quando la porto con me. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo”.

Una serie di insulti terrificanti, nei confronti della persona con la quale ha condiviso quattro anni di vita.

Nessuna donna o uomo dovrebbe sentirsi dire mai parole del genere, tantomeno se pronunciate dal/la proprio/a compagno o compagna.

Infatti Manuela è scoppiata a piangere, interrompendo la visione dei filmati. La ragazza in lacrime ha dichiarato:

” Basta, basta, non voglio vedere più niente. Vi prego, basta, mi fa sentire brutta, è uno schifo di persona”.

Chissà se proseguirà la storia tra Manuela e Stefano nel reality o se la coppia prenderà strade diverse? Per il momento non sembrerebbero esserci gli estremi per una pace tra i due.