Temptation Island: svelati i nomi e un grande ritorno | Indiscrezione clamorosa!

Sono partiti i casting per Temptation Island e fioccano anche le prime indiscrezioni sul reality di Canale 5, ci saranno tanti volti nuovi, ma anche qualcuno già molto noto. Scopriamoli insieme.

Temptation Island è il reality dell’estate di Canale 5, ma quest’anno non si sa ancora esattamente quando partirà. L’anno scorso è iniziato in luglio, ma c’erano state due diverse edizioni: una partita a giugno e condotta da Filippo Biscaglia e l’altra, invece a settembre e condotta da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island: grande ritorno!

La nuova edizione del 2021 dovrebbe essere Nip e Vip insieme, cioè con coppie famose e non, dando luogo a tanti frizzanti intrighi amorosi. Alla conduzione dovrebbe essere riconfermato Filippo Bisciglia, un grande ritorno tanto atteso dai fan! Per quanto riguarda il cast, invece, sono iniziati i provini, ma non c’è ancora nulla di certo.

Nonostante il riserbo, fioccano le prime indiscrezioni circa i partecipanti a questo docu- reality che mette alla prova fidanzati, fidanzate, tentatori, tentatrici. Ci saranno, infatti, come sempre, 6 coppie separate fin dall’inizio, collocate in due rispettivi villaggi vacanza insieme a 12 tentatrici per i fidanzati e 12 tentatori per le fidanzate. Tutto questo per 21 giorni, al termine dei quali ci sarà un falò finale. Scopriamo insieme qualcosa in più sul cast di questa nuova edizione.

L’indiscrezione sul cast di Temptation Island

L’autrice televisiva Raffaella Mennoia ha puntualizzato che i provini sono partiti solo da alcune settimane. Ci sono già alcuni candidati famosi e al momento le coppie più papabili sono:

Alessio Guidi e Stephanie Bellarte , coppia che si è appena formata a La Pupa e il Secchio e Viceversa

, coppia che si è appena formata a La Pupa e il Secchio e Viceversa Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che aveva già messo alla prova la sua relazione quando era fidanzato con Alessandra Logastra

che aveva già messo alla prova la sua relazione quando era fidanzato con Alessandra Logastra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, l’ex gieffino era già stato un tentatore

Pare inoltre che anche Maria Teresa Ruta, reduce da Il Grande Fratello Vip, desidererebbe partecipare, se non fosse per la ritrosia del compagno Roberto Zappulla.

Per quanto riguarda Andrea Zenga, in un’intervista radiofonica a Turchesando, lui avrebbe escluso in modo categorico la partecipazione allo show con queste parole: “un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. È un programma bello e vero per carità, però no”.

Infine bisogna però sottolineare che le notizie sul cast sono ancora voci di corridoio e che non sono arrivate le conferme ufficiali.

L’articolo Temptation Island: svelati i nomi e un grande ritorno | Indiscrezione clamorosa! proviene da Political24.