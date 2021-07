temptation-island,-tommaso-asfalta-valentina:-tutta-la-delusione-nelle-sue-parole

Dopo il confronto tra la coppia al falò, il duro sfogo del ragazzo.

Era stata Valentina a scrivere alla redazione di Temptation Island a causa di una immotivata gelosia patologica dimostrata da Tommaso.

La donna voleva dimostrare al ragazzo, di 19 anni più giovane, quanto fosse grave il suo “problema”.

Dopo un primo momento di gelosia di Tommaso, il ventunenne ha iniziato a legare con la single Giulia. Arrivando al bacio che ha portato Valentina e Tommaso al confronto davanti al falò.

Un finale diverso ed inimmaginabile, dal dimostrare a Tommaso l’eccessiva gelosia, al tradimento del ragazzo, che ha giustificato il suo comportamento in un’intervista rilasciata al portale multimediale, Witty.

Le parole di Tommaso dopo il confronto al falò con Valentina: “A Valentina Non frega niente”

Tommaso concluso il falò richiesto da Valentina, a seguito del video dove il giovane baciava la single Giulia, si è sfogato davanti alle telecamere di Witty. Il ragazzo ha infatti dichiarato:

” Neanche davanti a tutta Italia si è riuscita a spiegare. Sono contento di quello che ho fatto, meglio capirlo ora che aspettare un anno e mezzo o due e poi lasciarla. Non gliele frega niente…dopo quello che ha visto doveva piangere”.

Ha inoltre proseguito affermando:

” Neanche una lacrima ha versato, io i primi giorni piangevo come un bambino. Mi sento liberato, sono contento di aver capito adesso che lei non é la donna della mia vita, perché sennò non mi sarei comportato così con Giulia. Se fossi stato veramente innamorato non sarebbe andata così”.

La relazione si è interrotta così e i due sembrerebbero intenzionati a prendere strade diverse, lo stesso Tommaso ha infatti dichiarato che non tornerà con Valentina, si conosce bene e non ha intenzione di prendersi in giro da solo.

Valentina ha invece dichiarato che si aspettava ciò che è in fine successo, dichiarando di essersi comportata come una principessa e di aver conosciuto persone meravigliose nel reality.