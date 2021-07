Temptation Island, Tommaso bacia la single Giulia: è successo subito dopo, clamoroso!

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, Tommaso ha baciato la tentatrice Giulia: scoppia il “caos” sui social.

Tommaso bacia Giulia a Temptation Island: cos’è successo dopo. Fonte Foto: screenshot video

Un grandissimo colpo di scena nel corso della seconda puntata di Temptation Island: Tommaso Eletti ha baciato la tentatrice Giulia! Avete letto proprio bene, si! A distanza di pochissimi giorni dall’inizio del suo percorso sull’isola delle tentazioni, il giovanissimo romano si è letteralmente lasciato andare con la single. Arrivando, addirittura, a tradire la sua compagna in “diretta” televisiva. Un gesto del tutto inaspettato, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti sconvolti. Compreso il diretto interessato. Che, appena terminato il bacio, non soltanto si è messo a piangere, ma ha ribadito la “gravità” della cosa.

Sapete, però, cos’è successo subito dopo il bacio? Ovviamente, Valentina ha chiesto il falò immediato. Ed è giusto che sia così, chiaramente. Però no, non facciamo assolutamente riferimento a questo! A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Temptation Island, Tommaso bacia Giulia: scoppia il caos sui social, cos’è successo

Valentina credeva che fosse tutta una ripicca del suo fidanzato. Invece, purtroppo, non è stato affatto così! Durante il suo percorso a Temptation Island, Tommaso si è legato alla single Giulia. Ed è arrivato, addirittura, a baciarla! Avete visto, però, cos’è successo subito dopo? Appena mandate in onda le immagini del bacio tra il giovanissimo romano e la tentatrice, sui social si è scatenato un vero e proprio “caos”. Ovvero? Temptation Island, lo sappiamo benissimo, è un programma davvero seguitissimo. E, soprattutto, super commentato soprattutto su Twitter. È proprio per questo motivo che, appena visto il bacio, il popolo web non ha affatto potuto fare a meno di commentare.

Vi assicuriamo: di commenti ne sono arrivati davvero tantissimi. E tutti, purtroppo, mirano a sottolineare il gesto di Tommaso.

Fonte Foto: Twitter

Fonte Foto: Twitter

FonteFoto: Twitter

Questi ne sono soltanto alcuni, ve lo assicuriamo. Anche perché, su Twitter, sono davvero tantissimi i commenti che hanno dimostrato tutto il loro dissenso per il gesto di Tommaso. Insomma, vi assicuriamo: un vero e proprio “caos”. Voi, invece, da che parte state?