temptation-island,-tommaso-dopo-aver-tradito-valentina-sta-con-giulia-?-la-tentatrice-svela-tutto-(foto)

Tommaso e Giulia

Il tradimento di Tommaso con la single Giulia

Quella che all’inizio sembrava una ripicca ai danni della fidanzata alla fine si è rivelata una sbandata vera e propria. Stiamo parlando di Tommaso Eletti che a Temptation Island si è preso una mezza cotta per la tentatrice Giulia Cerini.

Infatti, il 21enne ha tradito la 40enne Valentina Nulli Augusti andando a letto con la single. Un rapporto quello fra il ragazzo e Giulia che è maturato nel villaggio dei fidanzati fra baci e promesse di vacanze insieme una volta usciti dal reality show di Canale 5.

Anche durante il falò di confronto con la sua fidanzata, il giovane ha rivendicato la sua sbandata per la single: “Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un’altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso“.

Tommaso vuole riprovarci con Valentina, lei gli dà un due di picche

Tuttavia, durante il falò di confronto a Temptation Island quando è giunto il momento dell’uscita, Tommaso Eletti ha fatto un passo indietro dicendo davanti al conduttore Filippo Bisciglia la sua intenzione di tornare con la fidanzata: “Se sono ancora innamorato di Valentina? C’è un sentimento forte ed io vorrei uscire con lei per parlare”. A quel punto la 40enne ha risposto così: “Uscire separati è una roba forte. Torno a casa da sola“.

La tentatrice Giulia non sta con Tommaso ed è single

Ovviamente tutti i telespettatori di Temptation Island si sono chiesti che dopo essersi preso il due di picche dalla fidanzata Valentina, Tommaso è tornato dalla tentatrice Giulia? Al momento non sappiamo cosa è accaduto immediatamente dopo la separazione, l’unica cosa certa è la ragazza ad oggi è felicemente single. A svelalo è stata lei stessa rispondendo ad una domanda su Instagram.

Mentre, intervistata da WittyTv prima di partire per il resort in Sardegna, la giovane ha parlato di gelosia e possessività, non sapendo che successivamente si sarebbe trovata davanti Tommaso, un ragazzo con una gelosia patologica. “In un uomo cerco fiducia, rispetto ed il non essere troppo geloso. Questo perché la possessività secondo me non è amore. Voglio comunque un uomo sicuro di sé”, ha detto a single in quell’occasione.