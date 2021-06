temptation-island,-tommaso-e-valentina:-il-gesto-di-elettra-lamborghini

La coppia, che continua a far discutere anche per la differenza d’età, è ormai diventata una grande protagonista di questa edizione del reality delle tentazioni: la cantante non riesce a trattenersi e commenta

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti a Temptation Island 2021 hanno già conquistato tutta la scena. La coppia sta facendo discutere e lui sembra ormai aver assunto il ruolo di protagonista di questa edizione. Sarà difficile dimenticarsi del 21enne, approdato nel reality delle tentazioni per imparare a tenere sotto controllo la gelosia. Il percorso, però, non sta procedendo come lui avrebbe voluto.

Determinate scelte prese da Valentina nel villaggio delle fidanzate hanno mandato in tilt Tommaso, che ha dimostrato di essere effettivamente fin troppo geloso. Le sue reazioni di fronte alle immagini della fidanzata in bikini hanno strappato una risata a molti telespettatori. Qualcuno ha avuto anche da ridire sui social, facendo notare il suo lato possessivo.

La differenza d’età (19 anni) tra Valentina e Tommaso è sicuramente un dettaglio che non è passato inosservato, come aveva già immaginato Filippo Bisciglia. A commentare le reazioni di Eletti ci pensa Elettra Lamborghini. La cantante sta guardando questa prima puntata di Temptation Island 2021 e su Twitter non ha potuto non dire la sua su Tommaso.

“Io uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo un secondo. Al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino”

Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo… al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino nemmeno???????????? comunque sto adorandoh tuttoh ???? #TemptationIsland — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 30, 2021

In questo modo, Elettra ironizza sulle particolari reazioni del 21enne di fronte agli atteggiamenti di Valentina, che non appaiono per nulla irrispettosi. In effetti, la sua gelosia morbosa si sta facendo notare e tutti i telespettatori, chiaramente, la condannano. C’è chi, infatti, non può fare a meno di scagliarsi contro Tommaso, che si innervosisce e perde la pazienza di fronte a comportamenti così tranquilli.

A mare è normale indossare un bikini, eppure il 21enne non riesce proprio ad accettarlo. Lui stesso ha ammesso di essere troppo geloso. Pertanto, non è sicuro di avere la pazienza per portare a termine il percorso in 21 giorni.

La redazione ha azzeccato con la scelta di coppia. Sui social si parla solo di loro nel corso di questa prima puntata del reality di Canale 5. Gif e commenti ironici stanno vedendo protagonista Tommaso.

Nelle prossime puntate, il giovane potrebbe regalare dei colpi di scena al pubblico. Non riuscendo a sopportare la situazione, vista la sua folle gelosia, potrebbe decidere di interrompere questa esperienza prima dei 21 giorni e richiedere così un falò di confronto anticipato.

Ovviamente, ora il pubblico spera che Tommaso e Valentina a Temptation Island rimangano più tempo possibile.