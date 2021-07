temptation-island,-tommaso-e-valentina:-intervista-fiume,-i-rapporti-oggi

Dopo solo due puntate la storia di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti è finita a Temptation Island 2021. La coppia più discussa di questa edizione del reality delle tentazioni non è arrivata fino alla fine. A richiedere il falò di confronto è stata l’hostess, dopo aver visto il suo giovane (ormai ex) fidanzato tra le braccia della tentatrice Giulia.

Ora, in due interviste separate su Uomini e Donne Magazine, entrambi raccontano i retroscena del loro addio. Tommaso conferma che tra loro c’è stato un amore folle e non può non ammettere che da parte sua c’era anche “una folle gelosia”. Crede di essersi comportato così a causa della sua inesperienza. Ha sofferto per l’insicurezza, ma non di se stesso, bensì per la sua età.

Si è sentito ferito da ciò che ha visto, tanto che ha vissuto il tutto come un tradimento. Da quel momento si è sentito di guardare altrove. Inutile dire che sono nate delle forti polemiche sulla sua folle gelosia, che molti hanno definito insana. Lui ci tiene a precisare che non vedeva come una minaccia il fatto che lei indossasse il bikini, ma gli ha dato particolarmente fastidio vederla fare il contrario di ciò che avevano deciso insieme.

Da parte sua, però, Tommaso ammette che non eviterebbe di indossare il suo look preferito se gli fosse chiesto: “Ma nel mio caso è diverso”. Non poteva farci nulla, continua il 21enne, ribadendo che era geloso del corpo di Valentina.

Dopo di che, confessa di aver “subito un trauma” a Temptation Island, per quello che ha visto nei filmati. Ma proprio perché c’è stato un amore folle tra Tommaso e Valentina in futuro non potrebbe mai nascere un’amicizia. Pertanto, a oggi non c’è alcun tipo di rapporto. Alcuni indizi hanno fatto ipotizzare un ritorno di fiamma, ma così non è accaduto.

Anche la Augusti ha detto la sua su quanto accaduto nel reality. A lei resta “un grande sdegno” per il comportamento che lui ha assunto, “impulsivo e riprovevole”, all’interno del villaggio dei fidanzati.

Crede che la loro storia sarebbe comunque finita, indipendentemente da questa esperienza. Non riusciva più a sopportare le loro liti, causate dalla libertà. Ma cosa pensa Valentina di Giulia?

Secondo quanto lei dichiara sul Magazine, la tentatrice rappresenterebbe quel “tipo di ragazza che Tommaso ha sempre criticato”. Conoscendolo, non crede che lui cercherà con lei un legame profondo.

“Non c’è nulla da confrontare”, dichiara Valentina quando le viene chiesto se hanno qualcosa in comune. Dopo la fine di questa storia e dell’esperienza nel reality, l’hostess è pronta a ricominciare da sé, andando in vacanza e indossando ciò che preferisce.