Temptation Island, Tommaso e Valentina: le frasi che ti fanno drizzare le orecchie e sbarrare gli occhi; cosa è successo nel corso della prima puntata.

Temptation Island, Tommaso e Valentina: le frasi che ti fanno drizzare le orecchie e sbarrare gli occhi; cosa è successo nel corso della prima puntata. (Fonte Instagram)

Finalmente ci siamo! Una nuova, scoppiettante, edizione di Temptation Island è iniziata qualche giorno fa, mercoledì 30 giugno. Siamo solo all’inizio del viaggio dei sentimenti delle coppie di quest’anno, ma, se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un’edizione ricca di scoop e colpi di scena. E tra le coppie più in vista della prima puntata c’è, senza dubbio, quella formata da Valentina e Tommaso.

LEGGI ANCHE —->Temptation Island, avete mai visto l’ex marito di Valentina? Sui social sputano gli scatti inediti

Lei 40 anni e lui 21, il loro rapporto è caratterizzato da una notevole gelosia di Tommaso nei confronti della sua compagna. Essendo molto più grande e matura di lui, il ragazzo teme di perderla. E proprio la gelosia di Tommaso è stata la “protagonista” della prima puntata dello show: alcune frasi sono rimaste impresse nel pubblico. Frasi che hanno fatto sorridere i telespettatori, ma anche riflettere. Eccone alcune.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, Tommaso e Valentina: le frasi più ‘sconvolgenti’ della prima puntata

Non ci sono dubbi: i protagonisti assoluti della prima puntata di Temptation Island sono loro. Parliamo di Valentina e Tommaso, la coppia di romani con quasi 20 anni di differenza. A colpire tutti è stata l’eccessiva gelosia del 21 enne, che ha il vero e proprio terrore di perdere la sua compagna. Compagna che ritiene molto più bella, appariscente e desiderabile di lui. È per questo motivo che, nel corso della loro relazione, Tommaso le ha imposto una serie di limitazioni che non sono passate inosservate. Ecco alcune delle frasi che hanno lasciato il pubblico senza parole.

“Lo sa quanto sono malato”. È così che si definisce Tommaso, parlando della sua gelosia nei confronti della sua fidanzata Valentina.

È così che si definisce Tommaso, parlando della sua gelosia nei confronti della sua fidanzata Valentina. “ I nostri corpi sono nostri e non possiamo farci toccare dagli altri” . Tommaso ha una vera e propria ossessione per il corpo della sua Valentina, che ritiene “ sacro”, a tal punto da chiederle di non essere toccata da nessuno. Quando vede la sua fidanzata a cavalcioni su un tentatore, il ragazzo impazzisce di gelosia: “Se vuoi che divento meno geloso devo vedere che ti comporti bene”

. Tommaso ha una vera e propria ossessione per il corpo della sua Valentina, che ritiene “ a tal punto da chiederle di non essere toccata da nessuno. Quando vede la sua fidanzata a cavalcioni su un tentatore, il ragazzo impazzisce di gelosia: “Quel costume è un po’ troppo scollato”, “Il bikini si mette? Il le ho preso i costumi interi e si mette il bikini? Stupida!”, Il bikini è la prima e l’ultima volta che lo mette”. La questione “costumi” è una delle più chiacchierate della prima puntata. Tommaso, infatti, non vuole che Valentina indossi bikini, ma solo costumi interi. Nel villaggio, però, la donna li ha indossati, scatenando la gelosia del suo fidanzato, che quasi non riesce a vedere le immagini della sua donna in due pezzi.

La questione “costumi” è una delle più chiacchierate della prima puntata. Tommaso, infatti, non vuole che Valentina indossi bikini, ma solo costumi interi. Nel villaggio, però, la donna li ha indossati, scatenando la gelosia del suo fidanzato, che quasi non riesce a vedere le immagini della sua donna in due pezzi. “Si vuole mettere i vestiti sexy, vuol dire che vuole essere sexy per questi ragazzi. Si vuole sentire bella senza di me, brava!“. Tommaso commenta una frase della sua fidanzata, che ha portato alcuni abiti secondo lui poco indicati, essendo in presenza di altri uomini e senza di lui.

(Fonte Instagram)

Queste sono solo alcune delle frasi che hanno “sconvolto” il pubblico durante la prima puntata del docu reality di Canale 5. Cosa accadrà nella seconda puntata? Ebbene, il viaggio nei sentimenti della coppia potrebbe prendere una piega assolutamente inaspettata…Nelle anticipazioni, abbiamo visto Tommaso vicinissimo ad una tentatrice…e Valentina arriverà una comunicazione. Non ci resta che attendere una nuova puntata per scoprire tutte le novità! Mi raccomando: la seconda puntata di Temptation andrà in onda domani sera, lunedì 5 luglio, e non mercoledì!