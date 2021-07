temptation-island,-tommaso-e-valentina-sono-tornati-insieme:-spunta-l’indizio

A Temptation Island i risvolti inaspettati sono sempre dietro l’angolo. L’ultimo riguarda Tommaso e Valentina, la prima coppia della nuova edizione a lasciare il villaggio delle tentazioni. Sono bastate due puntate a far scoppiare i due, che hanno subito attirato l’attenzione per via della grossa differenza d’età.

Tommaso e Valentina si sono mollati al falò di confronto dopo che il 21enne ha baciato la tentatrice Giulia. Un tradimento in piena regola che ha spinto la 40enne a dire addio al programma in onda su Canale 5 prima del tempo. I due, dopo un’accesa discussione, hanno preferito lasciare la trasmissione separatamente.

Lontano dalle telecamere, però, sarebbe avvenuto il colpo di scena. Diversi telespettatori di Temptation Island hanno notato che Tommaso e Valentina continuano ad avere come foto profilo dei rispettivi account Instagram uno scatto di coppia. Un’immagine nella quale i due si baciano con trasporto e passione.

Perché non cambiare la foto profilo dopo la fine delle riprese di Temptation Island? Una banale dimenticanza o un piccolo indizio che conferma che non tutto è perduto? Al momento vige il massimo riserbo: entrambi gli account, tra l’altro, sono in modalità “privata”. Tommaso e Valentina si sono ritrovati una volta rientrati a Roma?

Indubbiamente c’è stato un confronto privato tra i due visto che da tempo convivevano con la madre del ragazzo. Valentina ha deciso di perdonare Tommaso dopo quanto accaduto a Temptation Island e regalare una seconda chance al ragazzo?

Per avere la certezza non resta che attendere l’ultima puntata di Temptation Island, quella nella quale Filippo Bisciglia incontra di nuovo tutte le coppie per scoprire le ultime novità e aggiornamenti dopo l’esperienza nel reality show prodotto da Maria De Filippi.

Negli anni passati sono avvenuti diversi ricongiungimenti e riappacificazioni nonostante percorsi dolorosi e travagliati: è accaduto lo stesso a Tommaso e Valentina?

Intanto l’account Instagram di Temptation Island ha condiviso le dichiarazioni di Tommaso e Valentina subito dopo il falò con Filippo Bisciglia. In quell’occasione entrambi si sono mostrati feriti e provati dall’epilogo inaspettato, che ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre tre milioni di telespettatori.