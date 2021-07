temptation-island,-una-coppia-ai-ferri-corti,-“non-sa-fare-nulla”:-volano-ricatti

I due fidanzati hanno chiamato il programma per cercare di mettere le toppe in una relazione che ha ben poco di recuperabile.

Proprio ieri è iniziata la nuova edizione di Temptation Island. Il suggestivo villaggio che farà da cornice alle vicende amorose delle sei coppie è ancora Is Morus Realis. La prima puntata, per la gioia degli appassionati del programma, ha già fatto faville.

Filippo Bisciglia è stato riconfermato al timone della trasmissione e ieri ha presentato, quindi, le nuove coppie scalmanate. Tra forti gelosie e tradimenti venuti a galla, insomma, l’atmosfera si è fatta subito elettrica e si prevede che se ne vedranno delle belle.

I momenti più salienti li abbiamo visti in alcune coppie in particolare. Per esempio, Tommaso, 41 anni e Valentina, 21, si sono fatti notare grazie alla grande differenza d’età che li separa. Lui, quindi, è diventato seriamente geloso, e le ricorda continuamente di tenere un abbigliamento decoroso.

Jessica, poi, si lamenta di Alessandro, perché pare abbia perso la voglia di divertirsi e ultimamente è ossessionato dalla dieta e dagli esercizi per tenersi in forma. E, incredibile a dirsi, le tentatrici hanno fatto comunella, non potendo fare a meno di dare ragione alla ragazza.

Insomma, la situazione non è proprio quella delle più tranquille, a quanto sembra. Tuttavia, probabilmente il duo più problematico è quello formato da Stefano Sirena e Manuela Carriero.

Ecco che cosa è successo tra Stefano e Manuela

Stefano e Manuela sono fidanzati da ben quattro anni. Comunque sia, non sembrano per niente andare d’amore e d’accordo. Al contrario, i primi scontri sono cominciati già a partire dalle presentazione.

Il motivo per cui hanno preso parte al reality sono i presunti tradimenti da parte del ragazzo. Infatti, lei sostiene di avere scoperto dell’esistenza di un secondo cellulare con cui si scriveva con altre donne. All’interno dei messaggi sono stati trovati foto esplicite di nudo femminile.

Da quel momento, però, Manuela ha cercato di perdonarlo e di andare avanti nonostante tutto. C’è da dire che Stefano si è dimostrato del tutto ingrato di questo suo sforzo, perché non pare abbia fatto granché per migliorare il suo comportamento.

In poche parole, questa è l’ultima possibilità di rianimazione della loro relazione. La barista 31 enne, esasperata, ha deciso di sfogarsi, elencando le svariate mancanze del compagno.

Ha detto, per l’appunto, che Stefano si comporta come un bambinone, che in casa non alza un dito per aiutarla a pulire o a mettere ordine, e, per di più, a tavola tiene sempre un atteggiamento volgare e da maleducato.