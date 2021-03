Temptation Island, una coppia amata si è lasciata: l’addio è ufficiale (FOTO)

Scoppia un’altra coppia di Temptation Island

Ebbene sì, qualche ora fa Jessica Battistello, ex partecipante di Temptation Island sui social ha fatto un annuncio inaspettato. Nel dettaglio, la ragazza ha svelato che la sua relazione sentimentale con Andrea Filomena è giunta al termine. Ricordiamo che la coppia aveva partecipato insieme nel reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi.

Tra i due la storia si è interrotta dopo una serie di tira e molla. Jessica e Andrea lasciarono la trasmissione di Canale 5 da separati per volontà della donna che in quel periodo ebbe una per il tentatore Alessandro Zarino, successivamente chiamato a Uomini e Donne per fare il tronista. Dopo qualche mese i due erano tornati insieme ma col tempo hanno deciso di dividere le loro strade. (Continua dopo la foto)

Andrea Filomena e Jessica Battistelli si sono lasciati

Attraverso il suo profilo Instagram, Jessica Battistello ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Andrea Filomena. La ragazza ha detto che è finita perché se dopo quattro anni non si è ancora riusciti a raggiungere una stabilità che renda sereni entrambi, vuol dire che c’è un problema di fondo. Nonostante tutti i due sono in buoni rapporti: “Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo riso fino a poco fa al telefono. Non riesco a immaginare di restare in cattivi rapporti con una persona che per 4 anni è stata la mia famiglia, non mi farebbe stare bene. Poi la nostra rottura non è dipesa da mancanze di rispetto o cose gravi. Mi importerà sempre sapere come sta”.

La ragazza ha riferito anche di aver affrontato tante cose insieme, belle e brutte e che per lei il suo ex sarà sempre un pezzo di cuore. “Lui e la sua famiglia a cui voglio un bene immenso. La sorella è una delle mie migliori amiche. Forse il rapporto cambierà quando uno dei due incontrerà un’altra persona ma il bene, per quanto mi riguarda, rimane sempre”, ha concluso l’ex di Temptation Island. (Continua dopo la foto)

La relazione di Andrea e Jessica a Temptation Island

Per tutti coloro che non lo ricordano, Jessica Battistelli e Andrea Filomena hanno partecipato nell’edizione 2021 di Temptation Island. La loro relazione sentimentale aveva avuto una battuta d’arresto sin dai primi giorni a causa dell’interesse da parte di lei nei confronti del single Alessandro Zarino.

All’epoca era stata la ragazza a decidere di troncare la storia con l’ex prima che scadessero i 21 giorni previsti dal reality show targato Fascino PGT. Dopo qualche mese però, i due si sono ritrovati per poi lasciarsi definitivamente la scorsa settimana.

