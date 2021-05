temptation-island,-una-coppia-dell’ultima-edizione-annuncia:-“ci-siamo-lasciati”

Nadia Chahar e Antonio Giungo di Temptation Island si sono lasciati. Non ha retto la loro storia d’amore, già in bilico prima di partecipare al programma lo scorso anno, e nonostante avesse lasciato il falò indenne, la coppia di Reggio Emilia ha deciso di mettere la parola fine al loro rapporto. A chiarire la situazione ci ha pensato Nada, dieci anni più giovane del suo ex fidanzato, che tramite Instagram Stories ha fatto sapere: “Io e Antonio ci siamo lasciati. Per favore rispettate questo mio momento no ed evitate di intasarmi i direct”, lasciando intendere che la rottura è una questione fresca. Di lei, Antonio diceva: “È una ragazzina viziata, che sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non far niente”. Nadia, dal canto suo, a Temptation Island aveva avuto un flirt con il single Stefano Quartullo, che dopo il programma ha trovato l’amore nell’ex tentatrice Vanessa Piazza.

Quando inizia Temptation Island 2021

Nel frattempo Temptation Island si prepara a ripartire con una nuova edizione al via mercoledì 30 giugno, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, volto storico del programma, che guiderà le nuove coppie nel loro viaggio nei sentimenti. La data di inizio è stata resa nota dai listini di Publitalia, anche se non sono escluse possibili variazioni, ma resta confermato il mercoledì come appuntamento per la messa in onda della puntata settimanale. Salvo modifiche, Temptation Island dovrebbe andare avanti fino al 2 agosto, per un totale di sei puntate.

Temptation Island con Alessia Marcuzzi non andrà in onda

Niente Temptation Island per Alessia Marcuzzi, almeno per quest’anno. La conduttrice ha confessato a Tv Sorrisi e canzoni di sentirsi molto legata al programma, ma che per quest’edizione lascerà al timone Filippo Bisciglia: “Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”.