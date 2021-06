Temptation Island, Valentina e Oronzo aspettano il primo figlio: lei è incinta

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola di Temptation Island attendono il loro primo figlio. Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscerli nel corso della quinta edizione del reality delle tentazioni. La loro è una coppia che ha fatto parecchio discutere e che ha attirato l’attenzione. Ora proprio Valentina annuncia di essere incinta! Lo scorso mese di gennaio girava la voce che i due fossero in dolce attesa. Arrivò subito la smentita alla notizia ed ecco che ora, a distanza di mesi, la coppia annuncia la gravidanza su Instagram.

Valentina e Oronzo appaiono insieme nella foto, con l’ecografia del bambino che attendono. In particolare, la De Biasi fa sapere che oggi finalmente hanno la possibilità di dare “la vera risposta” alla domanda dei fan, spesso molto curiosi. Con certezza possono assicurare al pubblico che li segue dal 2018 di essere in dolce attesa. La De Biasi racconta che ascoltare il battito del cuore del piccolo, per la prima volta, è stata per lei “un’emozione indescrivibile”.

Sono tanto felici per quello che sta accadendo e si sentono “davvero fortunati”. Non vedono l’ora di viversi completamente questo loro “nuovo amore”. Non rende noto il mese di gravidanza in cui attualmente si trova. Sicuramente nelle prossime ore, farà sapere i dettagli sul social. L’annuncio di Valentina e Oronzo arriva in una giornata importante per Temptation Island. Infatti, il reality sta presentando al pubblico le coppie della nuova edizione.

Intanto, sono diversi i messaggi di auguri che i due ex protagonisti del noto programma estivo di Canale 5 stanno ricevendo. In particolare, sotto il post condiviso dalla De Biasi è possibile notare i commenti di Giada Giovanelli e Raffaella Giudice.

Il loro percorso nel reality delle tentazioni fece parecchio discutere. Il loro lieto fine arrivò in modo inaspettato. Oronzo si fece notare per i suoi commenti sulla fidanzata e per il rapporto instaurato con le tentatrici del villaggio.

Lui stesso, prima ancora di prendere parte a questa esperienza, confessò di avere delle debolezze nei confronti del genere femminile. Proprio attraverso questo percorso, Oronzo capì di non poter vivere lontano da Valentina.

E mentre tutti pensavano che la rottura fosse inevitabile, ecco che in un secondo falò di confronto Carinola riuscì a convincere la De Biasi a tornare insieme a casa. Dopo di che, hanno iniziato a pensare al matrimonio!

Ed ecco che ora Valentina De Biasi conferma di essere incinta e il suo Oronzo diventerà padre per la prima volta!