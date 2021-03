temptation-island,-valeria-liberati-smentisce-il-matrimonio-con-ciavy

Non sarebbe stata la prima delle coppie riconciliatesi dopo l’esperienza di Temptation Island a convolare a nozze, ma invece per Valeria Liberati e Ciavy non è ancora arrivato il momento di pronunciare il fatidico “sì”. Nonostante fosse stato l’esuberante romano a comunicare il lieto evento, è invece la fidanzata a smentire quanto è stato dichiarato, prima attraverso una diretta, poi rispondendo ad alcune domande che le sono state rivolte dai suoi fan su Instagram. I due, quindi, non starebbero per sposarsi.

Valeria Liberati rivela che si è trattato di uno scherzo

Probabilmente è stato necessario specificare più di una volta che, purtroppo, nonostante i fan ne sarebbero stati ben felici, Valeria Liberati e Ciavy sono ritornati insieme dopo l’avventura a Temptation Island e una separazione durata solo qualche settimana, ma questo non è bastato affinché i due decidessero di sposarsi e creare una famiglia insieme. Anzi, sembrerebbe proprio che tra i due il rapporto non sia del tutto idilliaco, quindi le nozze non sarebbero poi così vicine: “Ragazzi me lo state chiedendo in tanti, anche se ho fatto una diretta ieri. Non si sposiamo, come posso sposarmi se il rapporto non va alla grande? Ciavy stava scherzando, io che lo conosco lo so, voi magari non lo avete capito. Ma vi assicuro stava scherzando, quindi no, non è vero”.

Ciavy aveva annunciato le nozze

L’annuncio, infatti, era stato dato proprio dal trentenne romano che aveva dichiarato: “Devo fare un annuncio importantissimo, io e Valeria ci sposiamo”. Pensare che, proprio durante l’ultima edizione di Temptation Island che li ha visti protagonisti, la 27enne Valeria desiderava che il suo fidanzato finalmente si assumesse delle responsabilità concrete, occupandosi anche del figlio che lei ha avuto da una precedente storia, quando era ancora molto giovane. Ma sembrerebbe che non sia ancora arrivato il momento giusto per la coppia di mettere su famiglia e le richieste avanzate nel reality siano ancora lasciate sospese.