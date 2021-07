Temptation Island, Vincenza è una tentatrice: la ricordate a Miss Italia? Era Miss Curvy, ecco come è cambiata.

Ci siamo! Una nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata ma, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo davvero delle belle! Le coppie che si sono messe in gioc. quest’anno sono davvero interessanti: sarà curioso scoprire come si evolverà il loro viaggio nei sentimenti E, tra le tentatrici di questa edizione c’è anche lei, la bellissima Vincenza.

Splendidi capelli ricci, la single sembra aver colpito particolarmente Federico…ma sapete dove l’abbiamo già vista? Non solo a Ciao Darwin, ma anche a Miss Italia, dove ha vestito la fascia di Miss Curvy? Siete curiosi di vedere com’era la tentatrice qualche anno fa? Ecco gli scatti.

Temptation Island, Vincenza è una tentatrice: ricordate com’era a Miss Italia?

Vincenza Botti è una delle tentatrici dell’edizione 2021 di Temptation Island. La bellissima single si è fatta notare già dalle prime puntate del docu reality di Canale 5, ma la avevamo già vista in tv. A Ciao Darwin, ma non solo! Nel 2015, Vincenza ha partecipato a Miss Italia e in quell’occasione si è aggiudicata la fascia di Miss Curvy. Curiosi di vedere com’era qualche anno fa? Ecco alcune foto dell’epoca, postate proprio dalla bellissima campana sul suo canale Instagram:

Eh si, Vincenza è davvero bellissima! Ed ha conquistato tutti a Temptation Island. Soprattutto Federico, il fidanzato di Floriana, al quale si è avvicinata particolarmente. Cosa accadrà tra di loro?

Non ci resta che seguire le prossime puntate del docu reality di Canale 5. La tentatrice metterà zizzania tra la coppia? Noi non vediamo l’ora di scoprire l’evoluzione di questo viaggio nei sentimenti. E voi, cosa ne pensate di questa edizione del programma?