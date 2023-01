Tenda Cultural em Campos tem música, artesanato e diversas oficinas até domingo

Atividades começam nesta quarta-feira (18) com oficinas de artesanato, das 10h às 14h; e luau, às 20h, com Marcelo Benjá e Banda UNDê3. Marcelo Benjá e Banda UNDê3 se apresentam em luau nesta quarta (18) como parte da programação da Tenda Cultural

Antônio Filho/Prefeitura de Campos

Começou nesta quarta-feira (18) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, mais uma semana das atividades da “Tenda Cultural do Verão de Todos Nós 2023”. A programação no Farol de São Tomé segue até domingo (22).

Nesta quarta, as atividades contam com oficinas de artesanato às 10 e 14h e, às 20h, luau com Marcelo Benjá e Banda UNDê3.

Toda a programação é gratuita para moradores e veranistas. O espaço tem a administração da Prefeitura de Campos, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL). A programação completa está disponível no Instagram do projeto.

Programação até domingo

QUARTA-FEIRA (18/01) – Com aulas às 10h e 14h, a oficina de Fuxico será ministrada por Maria da Penha. A última atração do dia será o Luau, às 20h, com Marcelo Benjá e Banda UNDê3.

QUINTA-FEIRA (19/01) – Com aulas às 10h e 14h, a oficina de Pintura em Tecido será conduzida por Neusa Maria. O segundo show do projeto “Aumenta que isso aí é Rock and Roll”, acontecerá às 20h, com a banda O Salto.

SEXTA-FEIRA (20/01) – Com aulas às 10h e 14h, a oficina de Percussão será ministrada por Neide Maria. A última atividade do dia será o Cine Sesc, às 20h.

SÁBADO (21/01) – As atividades começar às 14h, com Aula de Jump e Dança Solta, com Leandro Gregório. A segunda “Roda de Samba” da temporada será às 17h, com o grupo Samba.com.

DOMINGO (22/01) – A atração do dia será o espetáculo circense “O Circo Viajante”, oferecido pelo Sesc RJ, com apresentação às 11h.

