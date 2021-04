Tenebre e ossa è Il trono di spade “per ragazzi”, ed è migliore del libro

La serie fantasy ispirata ai bestseller young adult di Leigh Bardugo, su Netflix dal 23 aprile, gode di un paio di migliorie rispetto alla fonte scritta, e di alcuni personaggi secondari tanto intriganti da rubare la scena ai protagonisti

A ogni annuncio di una nuova serie fantasy, i più si allertano auspicando l’avvento della novella Game of Thrones. È anche il destino di Tenebre e ossa (in originale Shadow and Bone), prima parte della trasposizione dei bestseller della Trilogia dei Grisha di genere fantasy young adult dell’autrice Leigh Bardugo, dal 23 aprile su Netflix con i primi otto episodi. Il candidato più promettente a raccogliere l’eredità – almeno in termini di popolarità – di Il trono di spade, The Witcher, è diventato un fenomeno della Rete più per gli esilaranti meme dedicati ai grugniti di Geralt di Rivia che alla sua bontà artistica. Tornando a Tenebre e ossa, probabilmente mieterà successi al pari di Game of Thrones, (o forse di più, perché la sua mancanza di “eccessi” la rende accessibile a tutti). Tuttavia, quello che conta di più è che è più bella del romanzo da cui è tratta: o meglio, gode dell’effetto sinergico della fusione di più fonti.

Al posto della Westeros ispirata all’Inghilterra medievale, il mondo in cui si svolge l’azione della serie si rifà agli Stati europei del XVIII e XIX secolo; in questa realtà esiste una casta eletta di maghi in grado di controllare gli elementi detti Grisha, in passato strenuamente perseguitati. Tra le varie etnie dominano conflitti, tensioni politiche e razzismo; a separarli, l’incombente Faglia d’ombra, una fitta nebbia nera infestata di creature maligne creata secoli addietro da un mago ribelle. Alina Starkov, disegnatrice di carte topografiche, è una giovane soldatessa orfana costantemente vittima di angherie a causa delle sue origini (è per metà Shu, ovvero originaria di un paese asiatico), angherie che ha sopportato assieme al suo migliore amico Mal, un localizzatore.

Alina possiede il rarissimo potere di controllare la luce, l’unico che si dice in grado di dissipare le tenebre della Faglia: in pratica, è l’immancabile Prescelta designata alla salvezza del mondo. La patria dei Grisha, delineata sul modello della Russia zarista, Ketterdam e il suo porto ispirati alla capitale olandese – la rivisitazione in chiave fantasy, a cui si accennava, di reami e imperi d’Europa – rappresentano la parte più suggestiva di una messa in scena che sul fronte della costruzione di luoghi fantastici con effetti speciali annessi si avvantaggia già di un buon budget e dell’esperienza di Netflix con i fantasy. C’è tanto fasto e opulenza nei palazzi reali quanto c’è squallore e povertà nei bordelli e nelle locande popolate di criminali e imbroglioni. Tra questi, gli “Scarti” (nella serie “Crows”, “Corvi”), ovvero l’ingegnoso Kaz Brekker e i suoi compari – l’acrobata Inej e Jesper, dalla mira infallibile.

Lo showrunner della serie Eric Heisserer (sceneggiatore candidato all’Oscar per Arrival), ha integrato i personaggi dei Crows – più la grisha Nina e il drüskelle fjerdiano (il cacciatore di streghe) Matthias – dello spinoff di Tenebre e ossa intitolato Sei di corvi nella narrazione della prima stagione. Saggia decisione, perché i suoi protagonisti sono più intriganti di Alina & co., in grado di movimentare una narrazione che, riducendo ai minimi termini, è l’ennesimo romanzo di formazione teen in salsa fantasy con l’eroina coinvolta in un triangolo amoroso.

Un’altra miglioria sostanziale apportata da Heisserer al materiale d’origine è la trasformazione di Alina in una fanciulla delle steppe mongole. La sua interprete Jessie Mei Li, di ascendenze cinesi, ha sottolineato come le recenti ondate di razzismo legate alla pandemia di Covid che hanno investito i cittadini americani di origini asiatiche abbiano influenzato la scelta illuminata dello showrunner. La protagonista non è una semplice teenager confusa e influenzabile in cerca della propria identità, ma un’apolide dilaniata dal desiderio di essere accettata e appartenere a un popolo e a una patria.

Il britannico Ben Barnes è, invece, l’interprete del Generale Kirigan, grisha in grado di evocare l’oscurità, mentore e potenziale interesse amoroso di Alina nonché palese metafora vivente dell’attrazione che la giovane “portatrice della luce” prova nei confronti del proprio lato oscuro. Dopo gli esordi attoriali sconfortanti di Dorian Gray e Le cronache di Narnia: Il principe Caspian, Barnes ha trovato la sua dimensione nei ruoli di figure ambigue e indecifrabili, villain che sfuggono a questa definizione grazie a un mix realistico di passato traumatico, desiderio di riscatto, ambizione e bisogno di amore. Lo aveva già dimostrato in Punisher con il ruolo di Billy Russo/Mosaico, e grazie a Kirigan lo riconferma.

Non c’è niente di originalissimo o speciale in Tenebre e ossa in termini di narrazione e contenuti, per questo ci preme espandere l’accenno all’integrazione dei personaggi di Sei di corvi. Shadow and Bone si presenta come un caso curioso nel quale la trama secondaria è più avvincente di quella principale. L’ossessiva voglia di riscatto dello zoppo Kaz, ragazzo di umili origini dotato di un’intelligenza scattante; la dolcezza letale della lanciatrice di coltelli e acrobata Inej che crede ciecamente nell’avvento del Salvatore; l’esuberanza audace e gioviale dell’infallibile tiratore Jesper assorbono buona parte dell’attenzione spendibile sullo show, deviandolo dalla trinità Alina-Kirigan-Mal. Lo stesso effetto lo provocano i personaggi della diafana manipolatrice di cuori Nina (la bravissima – e bellissima – attrice teatrale irlandese Danielle Galligan, alla quale auguriamo ogni fortuna professionale) e del fanatico e ingenuo cacciatore di grisha Matthias (l’ex atleta universitario Calahan Skogman), baciati da un’alchimia stellare: alla fine, ci si appassiona a Tenebre e ossa per loro.