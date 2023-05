Tennis & Friends – Salute e Sport torna al Foro Italico

Parte degli Internazionali BNL d’Italia il Tour 2023:

la cultura della prevenzione è GIOVANE

Venerdì 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Roma, 18 maggio 2023 – Torna venerdì 19 maggio la Special Edition di Tennis & Friends, Salute e Sport che

inaugura il Tour 2023: la cultura della prevenzione è GIOVANE. Quest’anno il focus sarà sui giovani, visti, tra gli

altri, i dati allarmanti sul sovrappeso e sull’obesità giovanile.

La manifestazione, che si svolge nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia e in collaborazione con FITP,

Federazione Italiana Tennis e Padel, è ideata dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina

preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e da dodici anni promuove la cultura della

prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita.

“Da tre anni a questa parte, Tennis & Friends si occupa anche, e in via prioritaria, della salute dei giovani. Gli ultimi

dati post pandemia relativi all’obesità e al sovrappeso nell’età adolescenziale indicano la necessità di intervenire

da subito attraverso una puntuale formazione sui corretti stili di vita. Bisogna che le Istituzioni si facciano carico di

sostenere una politica d’interventi attraverso lo sport ed una corretta alimentazione” spiega il professor Giorgio

Meneschincheri.

“Gli screening sanitari gratuiti che ogni anno Tennis & Friends mette a disposizione della comunità sono qualcosa

distraordinario, ma vogliamo contribuire a farli diventare normali. La prevenzione non è uno spot ma una corretta,

utile, necessaria e consapevole attitudine, quasi culturale, che va insegnata a partire dalla scuola. È fondamentale

far decollare la cultura della prevenzione che metta in una stretta relazione proprio lo screening sanitario e la

pratica sportiva. È un’alleanza che deve trovare una sua consacrazione, come detto, nella scuola, dove nascono le

consapevolezze e si definiscono gli orientamenti, a partire da quelli sociali e civici. Condurre uno stile di vita sano

ed equilibrato permette di contrastare, nel 50% dei casi, l’insorgenza di patologie. Insieme alla ricerca,

“ingrediente” indispensabile che va sempre più promosso e sostenuto, lo sport è un contribuente altrettanto

importante per la qualità della vita delle persone. L’Italia è, tra le nazioni OCSE, al quarto posto nella graduatoria

della sedentarietà e questo dato, poco edificante e non confortante, deve essere un incentivo ad assumerci

maggiore responsabilità perché lo sport entri nell’agenda quotidiana del maggior numero di persone ed è

fondamentale che la scuola, più volte evocata, sia veramente di insegnamento e indirizzo. Troppe persone restano

metaforicamente “sedute sul divano”, cittadini osservano lo sport da lontano. Dobbiamo lavorare insieme per far

comprendere, definitivamente, che l’attività sportiva, in tutte le sue forme, è una formidabile difesa immunitaria,

per la salute fisica e mentale, ma anche dal punto di vista sociale, per il benessere dell’individuo e delle comunità”

queste le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Per il direttore generale dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Prof. Francesco Vaia,

“Non è mai troppo tardi né troppo presto per la prevenzione. Prevenzione e stili di vita salutari devono essere i

comandamenti della nostra vita”. Lo Spallanzani sarà presente all’interno dell’area salute con uno stand

informativo per sensibilizzare l’utenza sull’importanza della prevenzione, della profilassi e degli screening sulle

malattie infettive.

“Tennis & Friends è un evento unico al mondo di cui faccio parte con orgoglio da anni. Sport e prevenzione sono un

binomio vincente e il tennis è un veicolo straordinario di valori e salute, soprattutto per i più giovani” spiega Nicola

Pietrangeli presidente onorario della manifestazione e ambasciatore del tennis nel mondo.

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sarà possibile prenotare screening e visite mediche gratuite con un focus su

alimentazione, cuore e sport, che saranno effettuate presso le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa,

coordinate dalla ASL RM 1; un’equipe formata da cardiologi, medici sportivi, nutrizionisti e dermatologi seguiranno

molteplici percorsi: anamnesi e valutazione della presenza di fattori di rischio cardiovascolare; misurazione della

pressione arteriosa; visita cardiologica con ECG; valutazione metabolico-vascolare; visita specialistica nutrizionale;

consulenza medico-sportiva; visita dermatologica per la prevenzione dei tumori cutanei.

In questi anni Tennis & Friends ha dato l’opportunità ad oltre 180.000 persone di sottoporsi a screening gratuiti

a favore della prevenzione.

A supporto dell’evento anche quest’anno sarà presente Croce Rossa italiana.

Uno spazio aperto al pubblico ospiterà giornalisti ed esperti che forniranno indicazioni utili a tradurre nella pratica

quotidiana le raccomandazioni mediche atte a migliorare gli stili di vita.

Sono state invitate a partecipare alla cerimonia che si terrà alle ore 12:00, le massime Istituzioni.

Ampio spazio come sempre sarà dedicato all’intrattenimento, infatti i visitatori avranno la possibilità di assistere

al Torneo delle Celebrities che sostengono il progetto Tennis & Friends, numerosi i personaggi dello sport e dello

spettacolo invitati a “scendere in campo per la prevenzione”: Veronica Maya, madrina dell’evento, Paolo Bonolis

e Rosario Fiorello, Albano Carrisi, Maria De Filippi e Mara Venier, Marco Tardelli, Gianni Rivera, Vincent Candela,

Teo Mammuccari, Max Biagi, Lorenzo Musetti, Diego Nargiso, Matilde Brandi, Paolo Calabresi, Cri, Roberto Ciufoli,

Eleonora Daniele, Dolcenera, Anna Falchi, Tatiana Garbin, Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo, Alberto

Matano, Andrea Perroni, Carolina Rey, Marzia Roncacci, Monica Setta, Filippo Volandri, Adriana Volpe, Milena

Miconi, Eleonora Sergio, Jacopo Volpi, Yuri Chechi, Stefano Maniscalco, Gabriella Dorio, Beppe Convertini,

D’Ospina Elisa, Leonardo Metalli, Sebastiano Somma, Federica Gentile, Flaminia Bolzan.

Il tour 2023 proseguirà a Torino dal 15 al 17 settembre e, per il terzo anno consecutivo, vedrà Tennis & Friends in

veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals; mentre dal 6 all’8 ottobre si terrà la Main Edition presso il Foro

Italico di Roma, la manifestazione si concluderà con l’appuntamento di Napoli, dal 20 al 22 ottobre.

Tennis & Friends è realizzato con il Patrocinio del Ministero della Difesa, del Ministero della Salute, del Ministero

dello Sport, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Regione Lazio, di Roma Capitale e svolto in

collaborazione con Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute S.p.A ,Regione Lazio ASL RM 1 e Croce Rossa

Italiana.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.tennisandfriends.it

