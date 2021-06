tennistavolo,-la-top-spin-messina-saluta-e-ringrazia-andrea-landrieu:-termina-l’avventura-del-francese-con-la-squadra-siciliana

Tennistavolo, con la finale di Coppa Italia si è conclusa l’esperienza del pongista francese con la maglia della Top Spin Messina

Di seguito il comunicato con cui la Top Spin Messina saluta e ringrazia il pongista francese Andrea Landrieu.

“La Top Spin Messina Fontalba, in tutte le sue componenti, a partire dal presidente Giuseppe Quartuccio, vuole rivolgere i più sentiti ringraziamenti a Andrea Landrieu per l’impegno profuso nel corso di questa stagione ed augura all’atleta le migliori fortune, umane e professionali. Con la finale di Coppa Italia si è infatti conclusa l’esperienza a Messina del pongista francese. Torna in patria, dove giocherà nel prossimo campionato. Oltre a garantire un rendimento di altissimo profilo, Landrieu si è distinto per grandi valori morali, mostrando professionalità, umiltà, spirito di sacrificio e dedizione alla causa, doti assolutamente non comuni”.

“Sotto l’aspetto tecnico è cresciuto settimana dopo settimana e, anche al di fuori dal campo, ha conquistato tutti per garbo e stile. Impegnato per la prima volta lontano dal proprio Paese, il venticinquenne transalpino ha studiato per presentarsi sin da subito in un ottimo italiano. Si è innamorato della nostra terra, di luoghi, usanze e tradizioni e, indossando con orgoglio questa maglia, ha portato in alto i colori della città di Messina e dell’intera Sicilia. Insieme ai compagni, guidati dall’allenatore Wang Hong Liang, dal vice Marcello Puglisi e dallo staff, si è aggiudicato la Supercoppa, chiudendo al secondo posto sia in campionato che in Coppa Italia e centrando un prestigioso podio in Europe Cup, all’esordio assoluto della Top Spin sul palcoscenico continentale. Tra la regular season di Serie A1 e i playoff, in un percorso di squadra da imbattuti in cui è mancata soltanto la “ciliegina” del titolo, ha collezionato a livello personale ben 16 vittorie in 18 partite giocate. Numeri importantissimi, da atleta destinato a una lucente carriera ricca di successi. Non è stato facile separarsi, ma il nome di Andrea Landrieu resterà legato in maniera indelebile alla famiglia della Top Spin Messina Fontalba. Faremo sempre il tifo per te. Grazie Andrea e che sia solo un arrivederci…”