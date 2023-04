tensione-al-consiglio-comunale-sul-ballarin,-ci-sono-anche-i-tifosi-della-samb:-”non-siamo-stati-ascoltati”

San Benedetto (Ascoli), 2 aprile 2023 – Crisi nera: crisi dell’amministrazione, sostenuta da un unico voto in più, crisi della maggioranza, di cui oggi emergono le sostanziali differenze politiche. In tutto questo, il Ballarin è poco più che un innesco. La miccia accesa che porta il fuoco in direzione di barilotti carichi di dinamite: esplosivi preparati da mesi, forse anni. Che la situazione del comune non sia delle migliori è dimostrato dal consiglio comunale aperto tenutosi ieri mattina per discutere il futuro dell’ex stadio. Un confronto che, iniziato in sordina, si è fatto sempre più duro e poi è sfociato in una vera e propria lite. Ad infiammare gli animi dei tifosi, giunti in sala consiliare per avere notizie sul progetto di riqualificazione, non è stato solo il contenuto di tale progetto, ma anche la questione del metodo.

L’amministrazione, infatti, ha ammesso che l’abbattimento della curva sud era argomento discusso già nei primi incontri con l’architetto Guido Canali. La decisione di eliminare il manufatto, però, è divenuta di dominio pubblico solo qualche settimana fa. Ed è soprattutto per questo che ieri mattina i tifosi hanno urlato tutta la propria rabbia nei confronti di sindaco, vicesindaco e assessori: per la mancanza di condivisione delle decisioni oramai prese. Che la giornata non fosse delle più serene è stato chiaro sin dalle prime ore, quando diversi mezzi della Polizia e dei Carabinieri hanno occupato l’ingresso della sede municipale. Il sindaco, dopo un breve riepilogo, ha ceduto la parola all’architetto Guido Canali, collegatosi da remoto per esporre i contenuti dell’elaborato. La sua dissertazione però è stata subito bloccata per le reiterate proteste della tifoseria. “L’unica cosa che avreste dovuto fare era salvare la curva sud, e invece l’abbatterete – ha subito gridato qualcuno – Noi non siamo stati ascoltati e voi state solo buttando i soldi. I soldi della città, i nostri soldi”.

Dopo numerosi interventi, i tifosi hanno chiamato in causa Bruno Gabrielli, che anni prima di diventare assessore lottò in prima persona perché il Ballarin non venisse abbattuto: “Io non ho cambiato idea – ha replicato Gabrielli – per me il progetto che doveva essere fatto era quello dell’’Età del verde’. Perché l’ex sindaco Piunti non lo portò avanti? Io non scappo dal confronto”. “Abbiamo sbagliato – ha detto poi il vicesindaco Tonino Capriotti – quando abbiamo raccolto il desiderio di mantenere quella struttura, che l’architetto Canali aveva già pensato di abbattere”. Il rapporto con una parte della città oramai si è molto deteriorato: “A me dispiace per quello che sta accadendo – ha concluso il sindaco Spazzafumo – Lavorare su un progetto e lasciare una città divisa penso sia la cosa più brutta. Vi chiedo di avere fiducia: fra qualche anno forse capirete che la nostra scelta era azzeccata”.

Mata