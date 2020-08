CASALE DI SCODOSIA – Tentata estorsione, stalking, diffamazione via internet e calunnia. Sono le imputazioni di cui dovrà rispondere il ballerino e cantante 34enne Andrea Franzon, noto con il nome d’arte di Andy Milo, accusato di aver provato a farsi consegnare somme di denaro da due veneziani minacciando di renderne pubblici in rete i nomi, associati ai loro gusti sessuali. Il sostituto procuratore veneziano Giorgio Gava ha concluso le indagini a carico dell’uomo, da tre mesi agli arresti domiciliari nell’abitazione di Casale di Scodosia.

I due episodi finiti sotto inchiesta risalgono al periodo compreso tra aprile e settembre 2019 e sono stati denunciati da un ventinovenne di Fossalta di Piave e da un quarantasetteenne di Campolongo Maggiore: entrambi hanno raccontato di aver risposto ad un annuncio su un sito di incontri a luci rosse, per poi essere contattati dal ballerino, il quale avrebbe preteso da ciascuno dei due il versamento di 300 euro per non rendere pubbliche le loro preferenze ad amici e familiari. Franzon avrebbe ripetutamente molestato e minacciato il giovane di Fossalta contattandolo al telefono, spesso in orario notturno, e apostrofandolo con epiteti offensivi. Il numero di cellulare della vittima è stato inserito in alcuni siti che recensiscono contatti pericolosi, indicando il proprietario come truffatore seriale, pedofilo e terrorista telefonico. Non solo. Il ballerino avrebbe sporto ai carabinieri del suo paese una denuncia nei confronti del 29enne accusandolo di diffamazione e di molestie telefoniche: nell’esposto avrebbe dichiarato che il giovane aveva continuato a disturbarlo per anni nonostante le sue numerose diffide, minacciandolo e offendendolo.

Nei confronti del quarantasettenne di Campolongo la Procura lagunare contesta invece a Franzon soltanto la richiesta di denaro per il fatto di averlo contattato sul sito di incontri a luci rosse. L’uomo non si era però piegato al ricatto e non aveva esitato a denunciarne la condotta estorsiva.

IL PRECEDENTE

A conclusione degli accertamenti investigativi, il pm Gava aveva ottenuto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di Franzon. Anche alla luce della sentenza di primo grado inflitta al ballerino dal Tribunale di Rovigo che, nel giugno dello scorso anno, lo aveva riconosciuto colpevole di estorsione per fatti analoghi, condannandolo a 4 anni di reclusione. Una sentenza impugnata frattanto in appello.

Andy Milo è un artista conosciuto in ambito musicale e del ballo latino. Negli ultimi anni è diventato famoso soprattutto per le liti con alcuni vip e per le disavventure giudiziarie. Nessun sentenza a suo carico risulta, però, essere ancora diventata definitiva. A settembre 2019 era stato arrestato con l’accusa di stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Ferrara.