Tentativa de invasão a condomínio termina em troca de tiros e um suspeito morto em Campinas

Um suspeito foi morto durante troca de tiros com policiais militares após uma tentativa de invasão a um condomínio do Parque São Quirino, em Campinas (SP). O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (7) e três criminosos conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Militar (PM), o quarteto chegou a abrir um buraco no muro dos fundos do condomínio, que fica na Rua Moscou.

A PM foi chamada e conseguiu impedir a invasão. Na troca de tiros, um dos suspeito foi atingido e os outros três fugiram por uma área de mata que fica no bairro.

O tiroteio deixou marcas de balas no muro. Na manhã desta terça, a Polícia Civil foi ao local para iniciar as investigações.

