teo-mammuccari,-dopo-le-dichiarazioni-su-rudy-zerbi-il-web-si-scatena-e-mammuccari-dice:-gli-avevo-anticipato:-“ti-massacro-…”

Nei giorni scorsi Teo Mammuccari ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti, durante il gioco il Passaparolaccia. Ebbene, sembra proprio che quest’anno è stato introdotto all’interno di ogni puntata un gioco, chiamato proprio il Passaparolaccia. In cosa consiste?

Le Iene, il gioco del Passaparolaccia crea un caso sui social

Nel corso della prima puntata è stato Teo ha porre delle domande a Balen Rodriguez, la sua compagna d’avventura. Si è trattato di domande intime e su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, il tutto senza però fare alcun riferimento a persone ben specifiche. La scorsa puntata, è stato invece il turno di Teo Mammuccari che ha così risposto a delle domande poste da Belen. Ad un certo punto, sembra abbia parlato di due uomini, due colleghi e nei confronti di uno nello specifico sembra non abbia utilizzato delle belle parole. In molti hanno ipotizzato che si trattasse di Rudy Zerbi e sui social si è scatenato un vero e proprio caso.

Teo Mammuccari parla di un collega e utilizza parole poco carine

Il conduttore nello specifico, parlando di questo collega che in molti hanno pensato si trattasse di Zerbi, pare avesse detto nel dettaglio che non gli sta simpatico, che non sono amici e che in passato hanno purtroppo discusso anche per colpa di una donna. Teo avrebbe ancora aggiunto che dopo quanto accaduto, i due non si sono mai chiesti scusa ma che di questo sicuramente non ne ha mai sofferto. Alla domanda, quale aggettivo avrebbe scelto per descriverlo, Teo sembra non abbia voluto dire nulla, perché altrimenti avrebbe scelto una parola molto cattiva. Queste parole e dichiarazioni di Teo in qualche modo sembra abbiano fatto tanto parlare sui social. Dopo il caso scoppiato per lo più sui social, Teo ha voluto in qualche modo fare un passo indietro, confessando che con Zerbi non c’è alcun tipo di problema e che i due sono amici. E’ questo quanto ha fatto sapere il conduttore, facendo delle dichiarazioni molto interessanti nel corso di un’intervista rilasciata a Libero.

Parlava di Rudy Zerbi? Teo smentisce tutto

“Guardi che ho inventato metà delle risposte!”. Queste le parole dichiarate da Teo smentendo quindi le dichiarazioni rilasciate durante la puntata de Le iene.“Il Passaparolaccia è come il gioco della bottiglia: lo fai solo per divertirti. Le pare che, se dovessi dire qualcosa a Zerbi, lo farei in tv? Tra l’altro prima della puntata l’ho chiamato e gli ho detto: ‘Va che stasera faccio il Passaparolaccia e ti massacro!’. Noi siamo amici, andiamo spesso a cena fuori”. Queste ancora le parole di Teo, il quale ha confermato di non avere problemi con Zerbi e che nella vita sono comunque amici.