Teo Mammuccari è sparito! Che fine ha fatto il conduttore? Il motivo è assurdo

Che fine ha fatto il conduttore Teo Mammucari? Il pubblico non ha più notizie al riguardo, ma c’è un motivo per la sua scomparsa.

Tutti lo conoscono per aver condotto vari programmi su Canale 5 come Cultura moderna, Veline, Scherzi a parte e tanto altro ancora. Stiamo parlando di Teo Mammucari che fino a poco tempo fa era uno dei giudici di Tu si que vales.

Molti si chiedono che fine abbia fatto, visto che da un po’ non si hanno più notizie del presentatore. C’è un motivo per questo ed è molto importante.

Teo Mammucari: il sogno della sua vita

Il conduttore non ha mai parlato molto della sua vita privata che spesso lo ha messo a dura prova. E’ per questo che si è allontanato dalla televisione ed ha abbandonato per certi versi il lavoro.

Prima deve risolvere una questione importante che riguarda la sua famiglia e in particolare sua figlia. L’uomo è stato fidanzato con Thais Souza Wiggers, un ex velina con la quale ha avuto anche una figlia di nome Julia.

Tra i due le cose però non sono andate nel verso giusto e il conduttore ha dovuto fare i salti mortali per conquistare di nuovo la sua bambina. Lo ha confessato lui in un’intervista affermando che

Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre. Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: ‘Papà!’. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?

Per il momento sembra che la loro relazione abbia preso una piega giusta, anzi molti hanno pensato che Mammucari possa ritornare insieme alla sua ex.

Non ci sono altre notizie al riguardo, solo che Teo Mammucari ha una priorità nella vita: essere accanto alla sua Julia in ogni occasione.