teo-mammuccari-fa-una-rivelazione-su-belen:-“io-ho-voluto-che-…”

Da qualche giorno Teo Mammuccari conduce, insieme a Belen Rodriguez, il programma tanto amato dagli italiani che va in onda su Italia 1. Stiamo parlando de Le Iene, la cui prima puntata è andata in onda la scorsa settimana ed è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Una coppia inedita, visto che non è la prima volta per Teo che già aveva avuto modo di condurre il programma in questione insieme a Ilary Blasi. Per Belen è invece la prima volta e di questo sembra esserne molto felice. Ad ogni modo, a parlare in questi giorni è stato proprio Teo il quale si è detto particolarmente felice di poter condividere questa esperienza con la Rodriguez. Poi, ad un certo punto dell’intervista sembra aver fatto anche una confessione. Quale? Cosa ha dichiarato?

Teo Mammuccari e Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene

Teo Mammuccari lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, il quale in tutti questi anni è riuscito a conquistare il cuore e la simpatia dei telespettatori italiani. Questo ovviamente grazie alla sua innata simpatia ed ironia. Il conduttore in questi giorni ha rilasciato un’intervista parlando di questa nuova avventura a Le Iene, parlando quindi anche di Belen Rodriguez. Oltre a definirsi felice di condividere il palco con Belen, Teo sembra aver anche confessato “L’ho proposta io“. Una confessione che ha lasciato tutti senza parole. I due hanno avuto modo in questi ultimi anni di lavorare per il programma Tu si que vales e sembra che sia nata una bella amicizia.

“L’ho proposta io”, la confessione di Teo

“Sono stato io a proporla nasce da Tu Sì que vales: l’ho vista in conduzione durante una puntata in diretta e al termine mi sono avvicinato per complimentarmi. Era stata molto brava: rispetto alle puntate registrate, fare una diretta di tre ore e mezza non è semplice. Le ho anche detto che se un giorno fosse capitata l’occasione di fare qualcosa insieme, avrei pensato a lei. Mi ha ringraziato ed è finita lì. Poi quando mi hanno richiamato a Le Iene sapevo che c’erano in ballo altre opzioni, ma non c’era niente di sicuro. Così ho fatto il suo nome”. Queste le parole dichiarate dal noto presentatore il quale parlando ancora della showgirl argentina sembra aver detto che a parer suo è dotata di quelle qualità che le possono permettere di fare bene.

Il paragone con Ilary Blasi

Ovviamente Teo è consapevole che Le Iene è un tipo di programma ben diverso da quelli fino ad ora presentati da Belen, ma sicuramente non le mancherà il tempo per poter capire le dinamiche e potersi ambientare. Poi il conduttore avrebbe fatto un paragone con Ilary Blasi. “E’ logico che Ilary sia più esperta: è stata iena per anni. Tra lei e Belen non si possono fare paragoni. E’ come se volessimo confrontare Zaniolo che ha 20 anni con un altro calciatore che ha 10 anni di carriera alle spalle. Belen ha tanti requisiti e altrettante possibilità, ma bisogna darle tempo”.