teo-mammuccari-una-furia-contro-un-programma-di-mediaset-“dopo-tre-minuti-che-li-guardo-…”

Teo Mammuccari da un paio di settimane a questa parte è tornato al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Mediaset. Stiamo parlando de Le Iene, il programma più amato dai telespettatori italiani. Per la prima volta, quest’anno alla conduzione c’è lei, la celebre showgirl argentina Belen Rodriguez. Quest’ultima affianca Teo Mammuccari su questo prestigioso palcoscenico e pare che questa coppia piaccia tanto al pubblico, nonostante comunque proprio in questi giorni siano sorte delle polemiche ed anche parecchi malumori anche all’interno della stessa azienda. Ad ogni modo, in questi giorni Teo sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante parlando di questa esperienza a Le Irene ma anche di tanto altro. Non è mancata la frecciatina nei confronti di un programma Mediaset che sta andando in onda proprio in questi mesi.

Teo Mammuccari, parole al veleno nei confronti del Grande fratello vip

Teo Mammuccari ha rilasciato in questi giorni una intervista al quotidiano Libero. Il conduttore inevitabilmente ha parlato della sua nuova esperienza come conduttore de Le Iene. Ad ogni modo, sembra abbia anche rilasciato una dichiarazione piuttosto pungente nei confronti di un programma di punta di Mediaset. Stiamo parlando del Grande fratello vip. Le sue non sono state proprio parole di stima nei riguardi di questo programma che obiettivamente in queste settimane sta facendo parlare tanto. “Il Grande Fratello Vip? E’ un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo vomito. E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”. Queste le parole del conduttore, che in qualche modo hanno fatto storcere un pò il naso. Il conduttore infatti avrebbe comunque criticato il programma che va in onda su Canale 5, ovvero trasmesso dalla stessa azienda per la quale lavora da diversi anni ormai.

Intervista a Verissimo, Teo parla de Le Iene

Ad ogni modo, nei giorni scorsi sembra che nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin abbia parlato della sua vita privata e professionale. Nello specifico in quella occasione pare abbia parlato del programma che sta conducendo.“Le Iene sono la mia famiglia, ho fatto Le Iene 22 anni fa. Prima l’inviato, poi la conduzione. Tu non lo sai, ma loro lì mi amano”. “Non è stato facile per me iniziare nel mondo dello spettacolo. Vengo proprio dalla strada, sono un coniglio selvatico. Facevo il pittore e l’imbianchino. Alla scuola di teatro puzzavo di vernice. Mi ha formato, mi è servito. Ho fatto tipo venti lavori, garagista, impianti di allarme.. Solo mi cacciavano tutti perché sul lavoro facevo il matto!”. Queste le parole di Teo.

La carriera di Teo Mammuccari, da Le Iene ad oggi

“Quando facevo cabaret mi chiama a casa Davide Parenti, l’ideatore de Le Iene e mi propone di fare l’inviato. Mi chiede ‘hai un’idea?’ io così ho preso tempo e sono andato all’incontro. In ascensore una signora mi dice ‘sei sporco’ e mi toglie i peli dalla giacca. Così ho pensato ‘questa cosa mi piace’ ed ho iniziato a fare le interviste togliendo pelucchi agli intervistati da giacche, labbra.. Poi ho fatto la supercazzola, eccetera.. Ma alle Iene guadagnavo pochissimo ai tempi, ho sempre continuato a fare cabaret. Fino all’arrivo di Libero, il programma Rai”. Insomma, una carriera davvero ricca di grandi successi per il conduttore che tra l’altro è molto amato dal pubblico italiano.