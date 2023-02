Terça de carnaval 🎉: confira a programação do último dia de folia em São Carlos e mais 23 cidades

Levantamento do g1 considera as programações informadas pelas prefeituras dos municípios. Clique nas cidades para ver a agenda completa. Foliões curtem matinê de carnaval em Matão

Prefeitura de Matão/Divulgação

O carnaval está acabando, mas ainda tem atrações para todas as idades nesta terça-feira (21)! Ao todo, 24 cidades da região de cobertura do g1 São Carlos e Araraquara já estão preparadas para o último dia com matinês, desfiles, muita música e diversão.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O g1 realizou um levantamento dos locais e das atividades para os foliões que querem curtir o último dia de carnaval. VEJA ABAIXO.

LEIA TAMBÉM:

Veja fotos da folia em São Carlos

Veja fotos dos desfiles das escolas de samba de Rio Claro

Confira a programação do fim do carnaval por cidade:

Aguaí

14h – Ceasinha – Matinê

20h – Praça Central – Banda Esquina

21h – Ceasinha – Poeira Banda Show

Águas da Prata

Praça da Bandeira

15h às 22h – Master feira de carnaval

15h às 18h – matinê com DJ Emerson – monitores e animadores infantis

19h às 22h – Samba do Povo

Araraquara

14h30 às 19h: Carnaval na Bento – DJ Raissa, Turma do Samba, Banda Flor de Abóbora

15h30: Bloco Maracatu Sementes Crioulas – concentração: Praça das Bandeiras

Caconde

Inimigos da HP e Karina – Praça Ranieri Mazzilli (Praça da Matriz)

Os ingressos custam a partir de R$ 90 e o passaporte para todos os dias a partir de R$ 250 pela internet e nos pontos de venda (clique aqui para ver onde comprar).

Menor de 18 anos somente com autorização autenticada do responsável legal.

Na troca do voucher pelo abadá será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com o esquema vacinal completo. A comprovação pode ser feita mediante apresentação da carteirinha física ou dos certificados digitais de vacina, emitidos pelos aplicativos Poupatempo e Conecte SUS.

Casa Branca

Baile Do Folk + André E Thiago. Boate: Mak Dj – Angel X – no CICE

Conchal

15h – DJ Cauã Melo | Cleitinho – Avenida Prefeito Nelson Cunha

Corumbataí

15h às 18h – Banda Contagem Regressiva – na Praça Central

Descalvado

Ginásio Municipal de Esportes “Osvaldo Cardoso”

14h às 18h30 – matinê com Velha Guarda do Samba e Banda Highline

19h às 21h30 – Banda Blacktie

22h às 0h30 – Grupo SPKD

Ibaté

Matinê na Pirâmide do Alemão – das 15h às 18h

Itirapina

Praça da Matriz

15h – Matinê

19h – DJ Guinexx

20h – show com a Banda Cadeia Nacional

Leme

16h às 18h – Centro de convivência do idoso – Carnaval da Melhor Idade

17h – apresentação folclórica de máscaras da Fazenda Cresciumal – saída da escola Cel. Augusto César.

Matão

14h às 17h – Matinê “Resenha dos Amigos” – (Matinha do Bosque)

17h às 20h – “Esquenta” (lago municipal) – Blocos Batucada na Geral e 100% Negro e DJ Renato Pimenta

20h às 21h – Cortejo de Blocos (Pq. Ecológico até a Praça Alfredo de Paiva Garcia)

21h às 23h30 – Show “Flor de Abóbora” – (Praça Alfredo de Paiva Garcia)

23h30 às 2h – DJ Thigor Gharda (Praça Alfredo de Paiva Garcia)

Pirassununga

Rua Duque de Caxias

10h às 13h – Escola de samba Nook, Tio Zé e a Turma da Saideira

Rincão

Praça da Matriz

15h – Matinê – Banda 5 Minutos

20h – Banda 5 Minutos

Rio Claro

Avenida Brasil

19h30 – Desfile das campeãs

Santa Cruz da Conceição

Praça Nicanor Sampaio Albers

15h – Matinê com DJ Niltinho

Santa Lúcia

Praça da Matriz

Matinê – das 15h às 18h

Show noturno

Santa Rita do Passa Quatro

Praça da Estação

20h30 – Banda Switch

São Carlos

Sesc

15h – Suno Revirante – com Cia. Suno e convidados – cortejo carnavalesco inusitado que mistura música e circo com números de perna de pau, malabares, mágica, acrobacia e muita palhaçaria.

16h – Carnaval Intergaláctico – com Cia. Viagens Musicais – viagem musical pela Via Láctea que começa na observação das estrelas e constelações, passa pela construção do foguete e até chegar ao espaço sideral para um passeio para conhecer o Sol, a Lua, os planetas e outros astros. Grátis. Lugares limitados com retirada de um ingresso por pessoa a partir das 9h30, na Loja Sesc.

Carnafunk – ginásio Milton Olaio Filho

20h às 21h- DJ Honda

21h às 23h- Caio Mania e banda (+ convidados)

23h às 0h- DJ Ligeiro

Praça da XV

16h às 19h- Robertinho Mori (marchinhas)

20h às 22h- Vinil 78

Santa Eudóxia – Rodoviária

16h às 20h- Matinê DJ Thiago Costa

São João da Boa Vista

12h às 21h – Bloco Farofatrance – Praça Rui Barbosa – Largo da Estação. Contato: (19)99127-1608

14h às 21h – Bloco Leva Eu – Av. Dr. Durval Nicolau, 738- Mantiqueira. Contato: (19) 99313-4631

São José do Rio Pardo

Área de Lazer

Exalta | Renato & Giovanelli

Tambaú

Recinto de Eventos Antônio Calchio

18h30 – Viola 100% e Banda e Apresentações de Lambaeróbica

Tapiratiba

Praça Nossa Senhora da Conceição (Praça da Concha Acústica)

Matinê – Banda KLM

20h – Banda Aquarius

23h – Banda Swing Mineiro

Trabiju

Estação Municipal

15h – Freeband

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

valipomponi