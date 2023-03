Terceira cirurgia para separar gêmeas unidas pela cabeça em Ribeirão Preto, SP, termina após 7 horas

Allana e Mariah, de 2 anos e 3 meses, passam bem e estão sob cuidados na UTI Pediátrica, diz Hospital das Clínicas. Último procedimento está agendado para julho. Terceira cirurgia para separação das gêmeas siamesas Allana e Mariah, de 2 anos e 3 meses, terminou depois de 7 horas em Ribeirão Preto (SP)

A terceira cirurgia para separação dos crânios das gêmeas siamesas Allana e Mariah, de 2 anos e 3 meses, terminou na tarde deste sábado (11), informou o Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto (SP).

O procedimento durou sete horas. Em nota enviada à imprensa, o HC disse que as irmãs estão respondendo bem e sendo cuidadas na Unidade de Terapia (UTI) Pediátrica.

Aproximadamente 40 profissionais atuaram no processo, chamado neurocirurgia. O procedimento é conhecido pela secção de vasos sanguíneos.

A equipe médica planeja mais uma neurocirurgia, quando será feita a separação definitiva das gêmeas, para o fim de julho. Antes, em abril, está previsto um procedimento para colocação de expansores de pele.

Allana e Mariah com os pais e o Papai Noel em Piquerobi (SP)

Procedimentos anteriores

Allana e Mariah passaram pela primeira neurocirurgia em agosto de 2022 – o procedimento durou nove horas e meia. Três meses depois, em novembro, elas foram submetidas ao segundo procedimento.

O caso das meninas é extremamente raro, com um registro a cada 2,5 milhões de nascimentos. As irmãs nasceram em Ribeirão Preto no dia 9 de dezembro de 2020, mas vivem com a família em Piquerobi (SP).

A anomalia foi diagnosticada quando elas ainda estavam na barriga da mãe. Desde 2021, elas são acompanhadas no HC. Ao g1, a mãe das crianças, Talita Francisco Cestari, disse que foi desaconselhada por parte da família a seguir com a gestação.

Desde a primeira cirurgia, os profissionais utilizam tecnologia de ponta para os procedimentos. Eles contam com exames clínicos, laboratoriais e de imagem de ressonância magnética, além de tomografia computadorizada integrada a um sistema de realidade virtual.

Nesse sábado, a novidade foi a utilização de neuronavegador e realidade mista durante o procedimento cirúrgico, segundo o HC.

O hospital agendou coletiva de imprensa para a terça-feira (14), quando mais detalhes sobre a cirurgia devem ser divulgados.

As gêmeas Allana e Mariah são acompanhadas pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP)

