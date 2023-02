Terceira fase de matrículas para a rede estadual de Sergipe é iniciada nesta segunda

A fase é destinada aos alunos que vão ingressar em uma das 320 escolas da rede estadual. Sala de Aula em Sergipe

Reprodução/TV Sergipe

Nesta segunda-feira (6), é iniciada a terceira fase de matrícula nas escolas da rede pública estadual de Sergipe. As inscrições vão até a próxima sexta-feira.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a fase é destinada aos alunos que vão ingressar em uma das 320 escolas da rede estadual. No portal de matrícula é possível obter mais informações.

Uma equipe da Seduc está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, para esclarecer eventuais dúvidas por meio do telefone 0800-285-5321.

