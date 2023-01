Terceirização de serviços de TI para negócios ganha espaço no mercado

A gerente executiva Kenya Gregório Fente, da FenTI, fala sobre a importância e os diferenciais oferecidos pelo serviço terceirizado Terceirização ajuda na redução de custos para empresas

Unsplash

Em meio à crise econômica e em um mundo pós-pandêmico que aderiu ao trabalho remoto, a economia de custos é um dos fatores que faz empresas buscarem serviços terceirizados.

Um dos setores que mais cresceu nesse período foi o de Tecnologia da Informação (TI), e essa tendência deve continuar crescendo nos próximos anos. A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), fez uma estimativa de que, de 2021 a 2025, a área de TI deve ter uma demanda de quase 800 mil profissionais.

Mas, o custo para manter uma equipe própria pode ser alto, já que ao longo do tempo há o aumento de salário, bônus, entre outros benefícios. É quando a terceirização se torna uma opção para as empresas, que além de reduzir custos, conseguem ter uma melhoria nos processos com menos uma estrutura interna para delegar, além de mais produtividade.

É com essa visão que Kenya Gregório Fente faz a gestão da FenTI, empresa de serviços terceirizados em Tecnologia da Informação. O negócio começou em 2017 com o marido de Kenya, que tem formação na área. Já a gerente executiva atua há 15 na área administrativa de empresas (na qual é formada), com histórico de atuação em empresas do Porto de Santos.

Em 2020, ela assumiu a gerência da FenTI.

“Uma das vantagens da terceirização de serviços como de Tecnologia da Informação é a redução de custos com a garantia da manutenção dos sistemas. A TI bem gerida pode elevar a empresa a um novo patamar – automatizar processos, aumentar o desempenho de equipes, reduzir custos e garantir a continuidade da operação”, afirma a gerente.

“Principalmente depois da pandemia, acredito que o TI foi uma das bases para que os escritórios pudessem conectar seus colaboradores (em qualquer lugar) aos seus arquivos e servidor”, salienta.

A FenTI dá suporte terceirizado desde companhias de vários setores portuários a escolas, oferecendo uma gama de serviços que dão suporte a toda a estrutura tecnológica da empresa. Entre elas, sistemas de monitoramento, controle de acesso e interfone, soluções e migrações para a nuvem, firewall e proteção contra invasões, além de muitos outros. Ao todo, a empresa atende a cerca de 20 clientes fixos, além dos clientes esporádicos.

Diferenciais

A FenTI traz constantemente para sua equipe alunos do último ano de ciências da computação e preparando-os para o mercado de trabalho.

Outro diferencial da empresa é sua proximidade ao cliente, com rotina nas visitas e prioridade na prevenção de problemas.

“Hoje as empresas de TI trabalham como ‘bombeiros’. Quando existe um problema, chamam o rapaz do TI. Nós trabalhamos com a preventiva para que o ‘fogo’ não chegue. Claro que, às vezes, isso não é possível, mas por conta da preventiva, as correções são feitas de maneira rápida”, conta Kenya.

