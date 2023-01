Terceiro dia da dieta pós-viagem

Acordei e percebi que não estava com fome. Surgiu a dúvida: será que errei no dia anterior? Mas acredito que não.

Novamente, no buffet, a mesma história.

Qual será a melhor opção?

E escolhi:

– Ovo mexido

– Melão

– Queijo

– Café com leite



Saboreei, sentei-me num lugar mais aprazível.

No almoço, a escolha foi:

– Salada

– Peito de frango

– Abacaxi





























Comi tão vagarosamente que sugeri a meus amigos que se sentissem à vontade para saírem da mesa, pois é um momento que a pressa não pode existir. É cientificamente comprovado que a mastigação lenta proporciona uma ótima comunicação entre estômago e cérebro, fazendo com que haja maior liberação de hormônios de saciedade e também um aumento da percepção de quando se está realmente satisfeito. Se comermos rápido, não dá tempo de chegar ao estômago a comida e você acaba por ingerir mais do que seu corpo precisa.

No meio da tarde, repeti:

– Banana quente

– Queijo derretido

– Canela

De volta para São Paulo, peguei novamente o voo das 20h, que seria horário de jantar. O que fiz?

Tomei um café, que ajuda a saciar a fome.

Durante o voo, Coca-Cola light.

Cheguei em casa e, aí sim, fiz um jantar correto.

Tomei um caldo bem quente para buscar o conforto.

– Salada de nossa horta

– Picadinho de carne com brócolis

De sobremesa, gelatina E, para finalizar, chá quente.

Vittorio Rienzo