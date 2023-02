Terceiro dia do carnaval ocorre nesta segunda-feira (20) em Roraima; veja programação

Terceiro dia de festa tem apresentação de bandas locais e blocos de ruas em cinco pontos de Boa Vista. O g1 listou opções para quem quer cair na folia na Capital e em Caracaraí, no interior. Terceiro dia de carnaval acontece na Capital Boa Vista e em Caracaraí, ao Sul de Roraima.

Freepik/Reprodução/Arquivo

Música, glitter, fantasias e muita folia! O carnaval em Roraima chega ao terceiro dia nesta segunda-feira (20) e para quem quer curtir a maior festa de rua do país, o g1 listou as principais opções de diversão para os foliões em Boa Vista e no interior de Roraima. (confira abaixo a programação).

Na capital, os foliões tem a opção de curtir em blocos de rua espalhado em cinco pontos de Boa Vista ou em duas festas privadas. A programação encerra na terça-feira (21).

Em Caracaraí, município ao Sul de Roraima, o “Carafolia” tem blocos de rua e bloquinho para crianças. Além das bandas regionais, a programação conta com a participação do cantor Marcinho, de Fortaleza (CE).

Veja a programação

Blocos de rua em Boa Vista

Ville Roy – Bloco do Mujica, 17h (Banda Bodó Valorizado); Bloco Anjos Foliões – PCD (Banda Pegada de Patrão); Cê Tá Dentro Deixa (Orion e Banda);

Praça do Nova Cidade – Atração Musical: Márcio Alexandre; Atração Musical: Grupo Maneiras

Praça Cabos e Soldados – Bloco da Maisena (Banda Fuzuêra); Bloco Os Bambas na Avenida (Juninho Pegada e Banda);

Praça Maria da Penha – Atração Musical: Fabinho Farias Bloco do Clima (Grupo Climatizando);

Palco Aderval da Rocha – Atração Musical: Euterpe e Banda Atração Musical: Nova Opção.

Festas privadas

Bloquinho do Ousadia (after): Choperia Premium, às 23h. Atrações: Ousadia na Pegada, Suvaco de Cobra, DJ Andrezinho e Climatizando. Ingresso: sem abadá, R$ 30;

Bloquinho Brahma: Bar Brahma, às 19h. Atrações: Fuzuera e Luciano Santana. Ingresso: R$ 30.

Carafolia

16h – Concurso de Paredão

16h – Gleysinho Pegador

21h – Daniel Sobrero

22h30 – Forró dos Tops

00h – DJ Estrela

00h30 – Renato Poeske e banda

02h30 – DJ Estrela

03h – Marcinho Cantor – Atração de Fortaleza

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

