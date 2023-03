Terço das Mulheres começa nesta sexta no Santuário de Aparecida

Evento chega a 10ª edição e se encerra no domingo (12). Sétimo dia da novena no Santuário Nacional de Aparecida

No mês dedicado internacionalmente às mulheres, o Santuário Nacional de Aparecida vai comemorar com o tradicional Terço das Mulheres. Essa é a 10ª edição do evento, que começa nessa sexta-feira (10) e encerra no domingo (12). Na última edição, cerca de 10 mil pessoas participaram do evento.

O encontro tem início na sexta, às 18h, com a Missa de Abertura, na Basílica Histórica. Após a celebração, as mulheres do terço fazem a Procissão Luminosa, passando pela Passarela da Fé, até o Monumento do Perpétuo Socorro (no pátio do Santuário Nacional).

Já no sábado (11), às 8h, no Altar Central, a Escola de Maria reflete o tema do encontro “Terço das Mulheres: vocacionadas como Maria! ”. Às 9h, a Missa Solene é presidida pelo Arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes. Um dos principais momentos da Romaria ocorre às 14h, a oração do Terço Solene e Consagração à Nossa Senhora Aparecida.

No domingo (12), a missa que encerra o evento acontece às 8h, no Santuário Nacional. De acordo com o templo católico, na última edição o evento recebeu cerca de 10 mil mulheres.

