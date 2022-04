Apenas han pasado 24 horas desde que Pipi Estrada regresara a ‘Sálvame’ y Terelu Campos ya ha puesto el grito en el cielo. La presentadora, que mantuvo una relación sentimental con el periodista deportivo durante cuatro años, ha dejado claro que no desea coincidir con su ex “ni en un plató, no tomando un café”. No quiere […]

Un artículo de Semana.es