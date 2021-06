Terence Hill:” Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo”- lo ha dichiarato suo figlio Jess Hill. Ecco perchè ha deciso di staccare per un po’ la spina.

Terence Hill, lascerà per sempre Don Matteo?

Terence Hill presta il suo volto al prete-detective da molti anni. Grazie a lui la celebre fiction Rai ha raggiunto un successo strepitoso che non accenna a diminuire. Recentemente però sono circolate velocissime voci di un presunto abbandono del set, verità o bugia? A chiarire tutto è stato suo figlio.

Va preliminarmente smentita la notizia circa l’entrate in scena di Raoul Bova nelle vesti di Don Matteo. Raul entrerà a far parte del cast, ma non come attore protagonista:” Ci sarà questo inserimento, ma stanno scrivendo e cercando di rispettare le sensibilità di tutti gli spettatori che amano Terence Hill. Entriamo in punta di piedi”- ha dichiarato lo stesso attore.

Svelato il motivo: ecco perchè Terence prende una pausa dal set

Terence Hill ha un bellissimo rapporto con suo figlio. Recentemente in rete stanno circolando velocissime notizie circa l’abbandono dell’attore. Dopo tanto chiacchierare, proprio Jess ha spiegato cosa sta per accadere. “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”- ha dichiarato Jess Hill al settimanale Di Più.

Le parole di Jess fanno pensare che si tratti solo di un periodi di pausa dal set e non di un congedo definitivo. L’attore non è più giovanissimo ma, a quanto pare ha in serbo per i telespettatori nuovi progetti professionali. Terence intende dedicare il suo tempo anche alla sua amatissima compagna, la moglie Lori Zwicklbauer.

Ad 82 anni suonati, Terence quindi non appende al chiodo l’abito talare e sta già pensando di investire il suo talento in nuove avventure lavorative, senza però trascurare gli affetti familiari. Una scelta che appare saggia e rispettosa sia dei fans, che non vorrebbero mai vedere nessun altro nelle vesti di protagonista, sia per la sua famiglia a cui è legatissimo.