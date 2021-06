terence-hill,-quel-dolore-che-gli-ha-portato-via-il-sorriso:-una-terribile-disgrazia

L’attore Terence Hill ha avuto un grande dolore che gli ha portato via il sorriso: ecco cosa è successo e quale è stata la terribile disgrazia.

Terence Hill interpreta Don Matteo

Terence Hill è uno degli attori italiani più famosi di sempre. Il suo vero nome è Mario Girotti, nato a Venezia nel 1939. Addirittura la sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziò ad appena 11 anni, infatti venne scelto per fare una piccola parte in un film al cinema.

La sua grande carriera, ricca di successi, è possibile dividerla in due grandi filoni. Il primo filone riguarda gli anni prima del 2000, in cui ha interpretato quasi esclusivamente ruoli in film western all’italiana. Storico e di grandissimo successo è stato, in questo senso, il duo con l’amico Bud Spencer.

Il secondo filone, invece, inizia negli anni 2000 e coincide con l’inizio di Don Matteo, fortunatissima serie televisiva di Rai 1. Recentemente, l’attore veneziano, ha deciso di abbandonare il telefilm dopo circa venti anni di produzione, la motivazione è semplicemente quello di voler stare più tempo in famiglia.

Terence Hill, ecco la tragedia accadutagli in passato.

Terence Hill nasconde una grande tragedia accadutagli in passato. Questo evento lo segnò tantissimo, infatti addirittura cadde in depressione. Questo grande dolore interno si ripercosse ovviamente anche sulla sua vita lavorativa da attore.

Lori Zwicklbauer è la moglie storica dell’attore veneziano, infatti i due si sono sposati nel 1967 e da allora non si sono più staccati. Hanno avuto un figlio chiamato Jess Hill che ha seguito le orme del padre e successivamente decisero anche di adottare un bambino chiamato Ross.

Purtroppo Ross Girotti morì nel 1990 ad appena 16 anni a causa di un brutto incidente stradale. Aveva anche girato già due film con il padre. La triste vicenda ha segnato moltissimo Terence Hill, infatti non è un caso che negli anni novanta la sua carriera ha subito una brusca frenata, per poi riprendere negli anni 2000.