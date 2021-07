teresa-langella-fuori-controllo:-la-furia-dell’ex-tronista-di-uomini-e-donne

Teresa Langella sfogo – Solonotizie24

Una nuova bufera si abbatte sul profilo Instagram di Teresa Langella che questa volta ha deciso di rispondere per le rime, attraverso la pubblicazione di un lungo sfogo sui social. L’ex di Uomini e Donne, infatti, non ci sta e decide di difendere sé stessa a gran voce dal body shaming messo in atto da alcuni utenti del popolo del web.

Fin dal suo arrivo nel programma di Uomini e Donne Teresa Langella , dopo aver conquistato il suo lieto fine con Andrea Dal Corso , ha concentrato tutta la sua attenzione sulla carriera lavorativa sia in campo musicale che social e non solo, dato che a oggi l’ ex tronista è considerata anche una speaker radiofonica di successo.

Negli anni, inoltre, la Langella è diventata anche una delle influencer più seguite nel panorama social e, non a caso, è proprio su Instagram che si è consumato l’attacco diretto all’ ex di Uomini e Donne che non si è poi trattenuta dal commentare. Ecco di cosa si tratta.

Teresa Langella vittima di body shaming

Non è la prima volta che un personaggio del web venga preso di mira dagli haters, noti anche con l’appellativo di leoni da tastiera autori di messaggi discriminatori in senso lato. Negli anni, infatti, sono stati molti i vip che hanno denunciato gli attacchi ricevuti da questa fetta ‘cattiva’ del popolo del web e che nel tempo hanno sfoderato i loro attacchi e insulti lasciando increduli i diretti interessati, così come successo nel caso di Teresa Langella .

Nel mirino dell’attenzione del web, infatti, troviamo la pubblicazione di un video che Teresa Langella ha condiviso nella sua pagina Instagram e che solo pochi giorni fa è stato preso di mira dagli haters che qui hanno scritto numerosi commenti negativi.

“La spalla di un uomo…”

Teresa Langella , dopo una lunga serie di attacchi ricevuti per il suo corpo, ha deciso di rompere il silenzio e rispondere così al body shaming fatto di seguito a un post condiviso sui social.

Accanto al video condiviso nel profilo Instagram dell’ex di Uomini e Donne , infatti, è possibile leggere il seguente messaggio scritto proprio da Teresa Langella: “Il giorno 17. 07. 2021 ho pubblicato questo video. Tra i commenti ricevuti molti scrivevano testi parole: ‘la spalla di un uomo’, ‘la spalla e Nu muratore’, ‘ua che spalle devo fare un sfratto mi aiuteresti’! ”. Infine: “ Allora bella gente, io le spalle oltre ad averle belle MUSCOLOSE, le ho anche belle LARGHE ma l’unica cosa che sento di dirvi è di RIFLETTERE fare gesti estremi per colpa che forse un cervello faticate ad utilizzarlo, qualora ne aveste uno.Grazie e arrivederci! ”.