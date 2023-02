Terminam nesta quarta-feira as inscrições para 800 vagas de cursos de qualificação profissional gratuitos no Sul e Costa Verde do RJ

Há oportunidades para Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Valença e Volta Redonda. Inscrições devem ser feitas pela internet. Firjan abre vagas para cursos profissionalizantes gratuitos na região.

Terminam nesta quarta-feira (22) as inscrições para cursos de qualificação profissional gratuitos em sete cidades do Sul e Costa Verde do Rio de Janeiro.

Ao todo, são 800 vagas oferecidas pela Firjan em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Valença e Volta Redonda.

Podem se inscrever todos os estudantes da rede estadual de ensino, a partir de 16 anos. As inscrições devem ser feitas pela internet. O regulamento completo do processo seletivo também está disponível no site.

A duração de cada curso varia de acordo com a área escolhida. As aulas acontecem sempre em um turno oposto ao horário escolar para que o estudante consiga conciliar os dois momentos de estudo.

Confira as vagas por cidade

Angra dos Reis

Pintor de edificações (25 vagas)

Assistente de operações em logística (25 vagas)

Barra do Piraí

Administrador de banco de dados (25 vagas)

Assistente de produção industrial (25 vagas)

Desenvolvedor de projetos maker em fablab (25 vagas)

Eletricista predial (25 vagas)

Operador de sistema computacionais em rede (25 vagas)

Barra Mansa

Assistente de operações em logística (50 vagas)

Assistente de produção industrial (25 vagas)

Eletricista de automóveis (25 vagas)

Eletricista predial (50 vagas)

Operador de sistemas computacionais em rede (25 vagas)

Resende

Assistente administrativo (25 vagas)

Assistente em operações logísticas (25 vagas)

Assistente de produção industrial (50 vagas)

Desenvolvedor de projetos maker em fablab (50 vagas)

Três Rios

Assistente de produção industrial (50 vagas)

Eletricista predial (25 vagas)

Operador de sistemas computacionais em rede (25 vagas)

Valença

Operador de sistemas computacionais em rede (50 vagas)

Volta Redonda

Assistente de operações em logística (50 vagas)

Desenvolvedor de projetos maker em fablab (100 vagas)

